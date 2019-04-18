تردد قناة اليرموك الفضائية على النايل سات الجديد

قناة اليرموك yarmouk tv أصبحت من أشهر القنوات الفضائية في الآونة الأخيرة لأنها تقوم بإذاعة المسلسل التركي قيامة ارطغرل مترجم، وغيرها من المسلسلات التركية علي مدار اليوم، حيث يمكن لجميع محبي الدراما تنزيل التردد الجديد لقناة اليرموك على النايل سات علي جهاز الاستقبال الخاص بكم، علما بان قناة اليرموك الفضائية تبث من دولة المملكة الأردنية الهاشمية حيث تعمل القناة بتقنية عالية الجودة والوضوع حتي يستمتع جميع المشاهدين بمتابعة المسلسلات الدرامية الحصرية بدون أي تقطيع ولا تشويش.

تردد قناة اليرموك الفضائية

يمكن ضبط تردد قناة اليرموك الجديد على الرسيفر العادي عن طريق أدخال التذبذب الموضح لحضراتكم بالجدول التالي، حيث يلزم علي المشاهد استخدام جهاز التحكم عن بعض لكي يستطيع أدخال الإشارات بشكل صحيح دون الحاجة للذهاب إلى فني التصليح، والآن نترككم مع التردد الجديد لقناة اليرموك على النايل سات.

التردد الاستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11678 عمودي 27500 نايل سات

قناة اليرموك الأردنية بث مباشر حققت اعلي نسبة مشاهدة في اقل وقت خلال هذا العام وذلك بسبب أذاعتها مسلسل قيامة أرطغرل التركي بالإضافة لتقديمها العديد من البرامج الحورية والدينية وغيرها من الفقرات المتنوعة مثل الأفلام التي يفضلها الكثيرون بالعالم العربي، وختاما في حالة وجود أي تساؤلات عن تردد قناة اليرموك بعد التعديل الأخير يمكن تركه بالتعليقات اسفل هذه المقالة وسوف نقوم بالرد عليكم علي الفور.

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