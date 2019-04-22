تردد قناة ال بي سي “LBC” اللبنانية الجديد علي القمر الصناعي نايل سات 2019

متابعينا الأعزاء يسعدنا أن نرصد لكم في هذا التقرير أحدث تردد لقناة ال بي سي “LBC” اللبنانية الشهيرة، التي زاد البحث عن ترددها في الأونة الأخيرة علي محركات البحث، نظراً لتميزها وعرضها أشهر المسلسلات والبرامج التي تجذب المشاهد اللبناني والعربي بصفة عامة، والمعروف أن قناة ال بي سي “LBC” اللبنانية هي قناة مفتوحة مجانية، يمكن لأي مشاهد عربي إلتقاط إشارتها بكل سهولة، عن طريق طبق صغير قطر70 سم، ليستمتع بأفضل البرامج المتنوعه في كل المجالات.

أسس هذه القناة حزب القوات اللبنانية، وهو حزب سياسي في لبنان، والقناة تتبني سياسات الحزب ووجهة نظره، والقناة إمتلكها الملياردير السعودي الشهير الأمير الوليد بن طلال بنسبة 49% من أسهمها، والنسبة الباقيه يمتلكها مجموعة من رجال الأعمال والسياسين اللبنانين، وتميزت القناة في الفترة الأخيرة بعرضها أشهر البرامج الترفيهية والغنائية المميزة، وتستخدم القناة أحدث أجهزة البث الفضائي في العالم، لتخرج لمشاهديها أفضل صورة وأنقي صوت، وأنطلقت القناة في عام 1985 ميلادي من العاصمة اللبنانية بيروت.

تردد قناة LBC اللبنانية علي القمر الصناعي نايل سات

إسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الإستقطاب معامل الترميز LBC 10755 نايل سات H 27500

أهم البرامج والمسلسلات التي تذاع علي شاشة LBC اللبنانية

إسم البرنامج وقت العرض مدة العرض أشرقت الشمس 5 مساءً 60 دقيقة حسب العدد 6 مساءً 45 دقيقة صمت الحب 7,40 مساءً 60 دقيقة برنامج هوا الحرية 8,40 مساءً 110 دقيقة نشرة الأخبار 10,30مساءً 29 دقيقة مسلسل أنهار 11 مساءً 60 دقيقة

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