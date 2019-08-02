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تردد قناة ام بي سي أكشن mbc action على النايل سات وعرب سات 2019

كتب عمار عمادفي آخر تحديث
تردد قناة ام بي سي أكشن mbc action على النايل سات وعرب سات 2019
تردد قناة ام بي سي أكشن علي النايل سات و عرب سات

يعتبر تردد قناة ام بي سي أكشن mbc action على النايل سات وعرب سات 2019 من أكثر القنوات بحثاً عن التردد الخاص بها بسبب ما تقدمه القناة من مواضيع شبابية عن السيارات، وسباق السيارات، والأفلام، والمسلسلات، والبرامج الرياضية، وغيرها من البرامج التي يتم عرضها علي قناة ام بي سي أكشن mbc action لذلك يبحث الشباب عن تردد قناة ام بي سي أكشن بكثرة ،وتتعدد أنواع البرامج التي تقدمها القناة من أجل تلبية الذوق العام للمشاهدين، والمتابعين للقناة

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وتقدم قناة mbc action بثها منذ عام 2007  وتميزت في محتواها المتنوع من أفلام أكشن، وإثارة، ورُعب، وتشويق، وكوميديا ،و المسلسلات العالمية، والبرامج المتنوعة، وتتميز القناة بوضوح الصورة، وجودة العرض، وقصر الفواصل الإعلانية

وتقدم القناة برامج سيارات، وبرامج كوميدية، والمسلسلات، والأفلام المشهورة عالمياً، وبرامج المصارعة الحرة، والبرامج الرياضية

برامج سيارات على قناة mbc action

  • برنامج “driven”
  • برنامج “عيش الدور”
  • برنامج “formula E”
  • برنامج “formula 1”

برامج مصارعة

  • برنامج “wwe main event”
  • برنامج “wwe raw”
  • برنامج “wwe afterburn”
  • برنامج “wwe ولعوها”

برامج كوميدية على قناة mbc action

  • برنامج “Top 20 Countdown”
  • برنامج”what went down”
  • برنامج “the carbonaro effect”
  • برنامج “ridiculousness”

 مسلسلات على قناة mbc action

  • مسلسل “لعبة العروش”
  • مسلسل” blue bloods”
  • مسلسل “Stan Lee’s Superhumans”
  • مسلسل ” bones”

وغيرها من المسلسلات والبرامج الرائعة التي تقوم قناة mbc action بعرضها على شاشاتها لذلك يقدم لكم موقع كلمة تردد قناة mbc action على النايل سات و عرب سات 2019

القمرالترددمعدل الاستقطاب
عرب سات12284 (ت)27500
عرب سات11270 (ت)27500
نايل سات11476 (ت)27500
نايل سات11470 (ت)27500

 

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عن الكاتب

عمار عماد

طالب في كلية التربية قسم لغة إنجليزية، أعمل ككاتب في موقع كلمة دوت اورج، أحب القراءة، والكتابة، والرسم، وأحب المجالات الطبية، والتقنية

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