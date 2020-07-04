تردد قناة ام بي سي اكشن الجديد نايل سات وعرب سات لمتابعة أفلام الإثارة والأكشن

تردد قناة ام بي سي اكشن الجديد من الترددات التي يرغب الجميع معرفتها، حيث أن قناة إم بي سي أكشن من القنوات التي تقوم بنقل الأفلام الأجنبية المميزة وهي أحد أشهر القنوات التابعة لشبكة قنوات MBC الشهيرة، وقد انطلقت القناة بمحتوى مميزة من أفلام الإثارة والأكشن، وسوف نقدم لكم تردد MBC Action نايل سات وعرب سات أيضًا، وقد وفرنا لك سابقًا تردد قناة دي ام سي دراما 2020 .

تردد قناة ام بي سي اكشن الجديد

لقد استطاعت قناة إم بي سي أكشن في وقت قصير أن تحظى بشهرة واسعة في محيط الوطن العربي والشرق الأوسط، فلقد استطاعت أن تنتقي الأفلام الأجنبية المميزة لتعرضها إلى الجماهير العربية، واستطاعت أيضًا أن تقدم الأفلام الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، كما أنها تعرض العديد من المسلسلات المميزة أيضًا.

هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج أيضًا المميزة وخصوصًا برامج المصارعة التي يحبها ويفضل متابعتها فئة كبيرة في الوطن العربية، ويمكن التعرف على آخر أخبار المصارعين أيضًا من خلال قناة إم بي سي أكشن التي انطلقت مؤخرًا.

تردد MBC Action نايل سات

يمكن استقبال تردد قناة إم بي سي أكشن على القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط جهاز الاستقبال على تردد: 11559، ومعامل الترميز: 27500، ومعامل الاستقطاب: أفقي.

تردد MBC اكشن عرب سات

ويمكن أيضًا متابعة تردد MBC اكشن على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال الضبط على التردد التالي:

تردد القناة: 11284 أو 12399.

معامل الترميز: 27500.

فبدون توقف أو تشويش تستطيع الآن استقبال تردد قناة ام بي سي اكشن الجديد وتتابع المحتوى المميز الذي تقدمه القناة من أفلام أجنبية مميزة أو برامج أكشن مميزة أيضًا أو مقاطع وحلقات تليفزيونية من الأكشن والإثارة المتواصلة بدون اشتراك.