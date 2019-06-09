تردد قناة ام بي سي اكشن mbc action hd علي النايل سات وعرب سات

يمكن ضبط تردد قناة أم بي سي اكشن mbc action hd من اجل مشاهدة أحدث الأفلام الأجنبية الجديدة العالمية المميزة علي مدار اليوم، حيث يمكن استقبال التردد الجديد لقناة mbc action علي القمر الصناعي النايل سات وعرب سات بكل سهولة من خلال جهاز الاستقبال الخاص بك، وذلك من اجل مشاهدة جميع البرامج والأفلام.

يبحث الكثير من محبي الأفلام الأكشن علي تردد قناة mbc اكشن بعد التعديل في مصر وخارجها أيضا بكافة الدول العربية بمنطقة الخليج، من اجل مشاهدة الأفلام الأجنبية والمغامرات والخيال العلمي، حيث تنفرد القناة بتقديم احدث الأفلام الجديدة التي انتجتاها شركة هوليوود بيكشرز المؤسسة التي تقوم بإخراج وإنتاج الأفلام التي نرها علي جميع القنوات الناقلة للأفلام الأجنبية على النايل سات وعرب سات وجميع الأقمار الصناعية الأخري.

تردد قناة ام بي سي اكشن

يمكن ضبط التردد الجديد لقناة أم بي سي اكشن من خلال الإشارات الموضحة لكم بالجدول التالي، فور أدخال الإشارة علي جهاز الاستقبال ستجد القناة تم تنزيلها باسم ” mbc action ” مع ضمن القنوات الموجودة علي سوفت الجهاز الخاص بك.

القمر التردد معامل الخطأ عرب سات 12284 (v) 5/6 عرب سات 11270 (v) 5/6 نايل سات 11476 (v) 5/6 نايل سات 11470 (v) 5/6

تردد قناة mbc action hd على عرب سات فقط

تردد ام بي سي اكشن على العرب سات : 12284 (v) 5/6

تردد ام بي سي اكشن على العرب سات : 11270 (v) 5/6

قناة إم بي سي أكشن تقدم العديد من البرامج لمحبي عروض المصارعة الحرة وكذلك لعشاقي سباق السيارات والرياضة في الوطن العربي، حيث يمكن الاطلاع علي جدول برامج mbc، من خلال زيارة الموقع الرسمي لمجموعة قنوات ام بي سي علي شبكة الأنترنت أو من خلال الصفحة الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر، وختاما نتمنى لجميع المشاهدين مشاهدة ممتعة.