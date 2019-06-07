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تردد قناة ام بي سي برو الرياضية MBC Pro Sports على النايل سات

كتب ناصر إبراهيمفي آخر تحديث
تردد قناة ام بي سي برو الرياضية MBC Pro Sports على النايل سات
تردد قناة ام بي سي برو الرياضية MBC Pro Sports على النايل سات

تردد قناة ام بي سي برو الرياضية هي من أكثر القنوات الرياضية التي تعرض كل ما يتعلق بالكرة في السعودية من أخبار اللاعبين وأخبار المدربين, وهي من ضمن مجموعة قنوات ام بي سي انطلقت عام 2014, حيث تميزت ام بي سي برو بنقل الدوري السعودي وكاس الملك وكاس ولي العهد لمدة 10 سنوات, وهو  عبارة عن دوري رياضي يقدم جميع المباريات الرياضية,  تبث القناة برامجها  من داخل المملكة العربية السعودية لذلك يبحث عنها العديد  من المشاهدين في الوطن العربي, كما تميزت ام بي سي برو بإذاعتها لمباريات الدوري السعودي وبعض المباريات الهامة التي يحرص على مشاهدتها جمهور كبير من مشجعي الأندية المختلفة.

تردد قناة ام بي سي برو الرياضية.

تبث القناة عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات و قمر بدر 6  على مدار اليوم بدون تشويش أو انقطاع حيث أنها تنقسم  إلى مجموعة  من القنوات وهي  قناة MBC PRO SPORTS 1 و MBC PRO SPORTS 2  مزودة بتقنيات عالية الجودة  الـ HD و الـ SD  حيث يبلغ عدد القنوات الرياضية التابعة لمجموعة البرو 7  قنوات, تميزت قناة ام بي سي برو بالعديد من المزايا التى كانت سببا في شهرتها,  عرضها للعديد من المباريات الحصرية والتغطيات الشاملة لحظة بلحظة, اختبارها لفريق عمل كبير من المعلقين وهم جعفر الصليح, المعلق عامر عبد الله, المعلق فارس عوض والمحللين الرياضيين من كبار الاعبين , وأيضا متخصصي العمل في القنوات الرياضية عبدالعزيز البكر, طارق الحماد.

تردد قناة ام بي سي برو الرياضية MBC Pro Sports على النايل سات

الدوريات والبطولات على قناة ام بي سي برو.

قدمت القناة  العديد من المباريات الرياضية المتنوعة والاستوديو التحليلي بعد نهاية كل مبارة.

  • دوري جميل للمحترفين
  • كأس السوبر
  • كأس ولي العهد السعودي للمحترفين
  • كأس الملك للأبطال
  • كأس خليجي.

تردد قناة ام بي سي برو الرياضية على النايل سات.

الاقمار التردد معدل الترميز FEC
نايل سات (v)11470 27500 5/6
نايل سات (v)11559 27500 5/6
عرب سات 12341 (h) 27500 3/4
بدر 6 12341 (h) 27500 3/4

برامج قناة ام بي سي برو الرياضية.

من بين برامجها التي تقوم بعرضها من خلال شاشتها البرنامج الرياضي اللاعب 12 وهو برنامج رياضي,  برنامج 22 قدم, برنامج اخر شوط , برنامج الكوتش وبرنامج 360 درجة وغيرهم , كما يمكنكم أيضا معرفة تردد قناة ام بي سي بوليود mbc bollywood الجديد على النايل سات

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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