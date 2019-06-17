تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max الجديد 2019 على جميع الأقمار وجدول أفلام القناة كامل اليوم

تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max يعد من الترددات الأكثر بحثاً على شبكة الانترنت حيث يبحث عنها الكثيرون من الأشخاص الذين لديهم شغف كبير لمتابعة الأفلام الأجنبية في الوطن العربي أجمع، حيث تقوم قناة ام بي سي ماكس بعرض باقات منوعة ومميزة من الأفلام الاجنبية المترجمة عبر شاشتها الصغيرة، وذلك ما يلفت الأنظار إليها ويجعل الألف في الوطن العربي الكبير يتابعونها على مدار اليوم.
قناة mbc max ضمن مجموعة قنوات ام بي سي السعودية والتي تعتبر من أكبر الشبكات في الشرق الأوسط حيث تضم مجموعات قنوات مميزة للغاية في مقدمتها ام بي سي الأولى، وام بي سي 2، وmbc masr، و mbc 3، وام بي سي 4.
وتقوم قناة ام بي سي ماكس بأختيار الأفلام التي تعرض عبر شاشتها بعناية شديدة ما يجعلها في مقدمة القنوات التي يبحث عنها المشاهد العربي فهي تعرض أفلام مترجمة على مدار الساعة، بالإضافة إلى متابعتها لأهم وأحدث أخبار الفن والفنانين العالميين في هوليود وغيرها.
تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات
ونتعرف سوياً من خلال الجدول التالي على أحدث تردد لقناة ام بي سي ماكس على القمر الصناعي المصري النايل سات والقمر الصناعي عرب سات وهما القمرين الذين تعرض عليهما القناة:
|تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max
|القمر
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|نايل سات
|11470
|27500
|عمودي
|عرب سات
|12284
|27500
|عمودي
|عرب سات
|11270
|27500
|عمودي
|نايل سات
|11476
|27500
|عمودي
جدول افلام وبرامج قناة أم بي سي ماكس اليوم الاثنين 17 يونيو:
تعرض اليوم على قناة mbc max باقة مميزة من الافلام الرومانسية والدرامية والأكشن وجدول الأفلام كالتالي:
- يعرض فيلم Mr. Holmes في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة.
- يعرض The Master في الساعة الخامسة
- يعرض The Theory of Everything في الساعة السابعة
- في الساعة التاسعة يعرض The Railway Man.
- Celebrity Scoop البرنامج الترفيهي يعرض في تمام الساعة 11:04 مساءً بتوقيت السعودية.
- وفي ختام سهرة اليوم يعرض White House Down فيلم الأكشن في تمام الساعة 11:30 بتوقيت السعودية.
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