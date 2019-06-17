تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max الجديد 2019 على جميع الأقمار وجدول أفلام القناة كامل اليوم

تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max يعد من الترددات الأكثر بحثاً على شبكة الانترنت حيث يبحث عنها الكثيرون من الأشخاص الذين لديهم شغف كبير لمتابعة الأفلام الأجنبية في الوطن العربي أجمع، حيث تقوم قناة ام بي سي ماكس بعرض باقات منوعة ومميزة من الأفلام الاجنبية المترجمة عبر شاشتها الصغيرة، وذلك ما يلفت الأنظار إليها ويجعل الألف في الوطن العربي الكبير يتابعونها على مدار اليوم.

قناة mbc max ضمن مجموعة قنوات ام بي سي السعودية والتي تعتبر من أكبر الشبكات في الشرق الأوسط حيث تضم مجموعات قنوات مميزة للغاية في مقدمتها ام بي سي الأولى، وام بي سي 2، وmbc masr، و mbc 3، وام بي سي 4.

وتقوم قناة ام بي سي ماكس بأختيار الأفلام التي تعرض عبر شاشتها بعناية شديدة ما يجعلها في مقدمة القنوات التي يبحث عنها المشاهد العربي فهي تعرض أفلام مترجمة على مدار الساعة، بالإضافة إلى متابعتها لأهم وأحدث أخبار الفن والفنانين العالميين في هوليود وغيرها.

تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

ونتعرف سوياً من خلال الجدول التالي على أحدث تردد لقناة ام بي سي ماكس على القمر الصناعي المصري النايل سات والقمر الصناعي عرب سات وهما القمرين الذين تعرض عليهما القناة:

تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max القمر التردد الترميز الاستقطاب نايل سات 11470 27500 عمودي عرب سات 12284 27500 عمودي عرب سات 11270 27500 عمودي نايل سات 11476 27500 عمودي

جدول افلام وبرامج قناة أم بي سي ماكس اليوم الاثنين 17 يونيو:

تعرض اليوم على قناة mbc max باقة مميزة من الافلام الرومانسية والدرامية والأكشن وجدول الأفلام كالتالي: