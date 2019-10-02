استقبل واضبط تردد قناة ام بي سي مصر على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة ام بي سي مصر نوفره اليوم حيث أنه تعتبر قناة ام بي سي مصر من القنوات الشهيرة التي حصدت على إعجاب الملايين حيث أنها حققت إنتشار كبير بفترة قصيرة للغاية، كما أنها تعمل على تقديم مجموعة كبيرة من البرامج المنوعة مع مجموعة من أشهر المذيعين بالإضافة لعدد من المسلسلات والأفلام الجديدة، يمكنك الحصول اليوم على أحدث تردد لقناة ام بي سي مصر.







تردد قناة ام بي سي مصر

يتم تقديم مجموعة كبيرة من البرامج الإعلامية الشهيرة على قناة ام بي سي مصر والتي يتم متابعتها من مختلف دول العالم والشرق الأوسط حيث يتم تقديمها من قبل باقة لامعة من المذيعين العرب كما أن هناك برامج مسابقات قامت بإحداث ضجة كبيرة منها ذا فويس وأرب ايديل حيث أنهم مسؤلان عن إكتشاف المواهب الخاصة بالكبار والصغار فيتم متابعة هذه البرامج على نطاق واسع.







تردد قناة إم بي سي مصر 2019

ويمكنكم متابعة كل ما تقدمه قناة إم بي سي مصر على القمر الصناعي نايل سات وجميع الأقمار الصناعية لمتابعة كل ما تقدمه القناة من برامج ومنوعات ومسلسلات منوعة من خلال تردد القناة التالية:

القمر التردد القطبية ومعدل الترميز نايل سات 11470 عمودي 27500 عرب سات 11270 عمودي 27500 عرب سات 12284 عمودي 27500 نايل سات 11559 عمودي 27500

فاضبط الآن أجهزة استقبالك على تردد قناة ام بي سي مصر لمتابعة كل ما تقدمه القناة، كما أننا سنقدم لكم كل جديد ويخص القناة باستمرار.