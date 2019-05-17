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تردد قناة ام بي سي مصر MBC Masr بعد التعديل من هنا

كتب حنان يوسف آخر تحديث

نقدم لكم تردد قناة ام بى سى مصر وام بى سى مصر 2 على جميع الأقمار الصناعية لجميع الدول العربية، حيث تعتبر قناة MBC Masr من اهم القنوات التي تقوم بتقديم العديد من البرامج والمسلسلات الدرامية علي مدار العام حيث يمكن متابعة العديد من البرامج المتنوعة بين الترفيهية والإخبارية التي تغطي جميع الأخبار في الدول العربية والأجنبية وكذلك يمكن مشاهدة البرامج والاجتماعية وبرامج الطبخ فمن إبرازها برنامج الشيف حسن والحوارية والمسابقات واكتشاف المواهب وغيرها، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم التردد الجديد لقناة وذلك من اجل متابعة أفضل المسلسلات الدرامية الجديد في شهر رمضان الكريم وكذلك باقي شهور السنة.

تردد قناة أم بي سي مصر

قناة أم بي سي مصر تقدم العديد المسلسلات المصرية خلال الشهر الكريم، كما تقدم العديد من البرامج فمن اهم تلك البرامج الحوارية برنامج يحدث في مصر وبرنامج الحكاية وغيرها من البرامج التي يحرص عليها المشاهد المصري وغير المصري علي متابعتها علي مدار اليوم، كما تضم قناة Mbc مصر أفضل الإعلاميين في مصر والعالم العربي لكي تحقق تلك البرامج علي اعلي مشاهدة على شاشتها، والآن نترككم مع تردد قناة أم بي سي مصر hd على النايل سات وعرب سات.

ام بي سي مصر 2 MBC
ام بي سي مصر 2 MBC
القمر التردد القطبية معامل التصحيح معدل الترميز المنطقة
نايل سات 12015 عامودي 5/6 27500 مصر
عرب سات 11270 عامودي 5/6 27500 الخليج العربي
نايل سات 11470 عامودي 5/6 27500 الخلج العربي وبلاد الشام
عرب سات 11270 عامودي 5/6 27500 بلاد الشام وتركيا
عرب سات 12284 عامودي 5/6 27500 غرب افريقيا
نايل سات 11559 عامودي 5/6 27500 غرب افريقيا

برامج قناة ام بي سي مصر في رمضان

مواعيد مسلسلات قناة أم بي سي مصر وmbc masr 2 رمضان
مواعيد مسلسلات قناة أم بي سي مصر وmbc masr 2 رمضان

عرضنا علي حضراتكم مواعيد البرامج والمسلسلات التي ستعرض عبر تردد قناة أم بي سي مصر علي مدار الساعة، حيث يمكنكم ضبط التردد الجديد لقناة mbc masr عبر القمرين الصناعيين النايل سات وعرب سات.

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عن الكاتب

حنان يوسف

كم انا سعيدة لاني انضميت لفريق نجوم مصرية للعمل في مجال التدوين الاخبار العربية، فمن خلال صفحتي الشخصية بداخل هذا السرح ستجدون كافة الخدمات المتعلقة بالشان الخليجي والعربي فرجاء تابعوني بصفة مستمرة.

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