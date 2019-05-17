تردد قناة ام بي سي مصر MBC Masr بعد التعديل من هنا

نقدم لكم تردد قناة ام بى سى مصر وام بى سى مصر 2 على جميع الأقمار الصناعية لجميع الدول العربية، حيث تعتبر قناة MBC Masr من اهم القنوات التي تقوم بتقديم العديد من البرامج والمسلسلات الدرامية علي مدار العام حيث يمكن متابعة العديد من البرامج المتنوعة بين الترفيهية والإخبارية التي تغطي جميع الأخبار في الدول العربية والأجنبية وكذلك يمكن مشاهدة البرامج والاجتماعية وبرامج الطبخ فمن إبرازها برنامج الشيف حسن والحوارية والمسابقات واكتشاف المواهب وغيرها، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم التردد الجديد لقناة وذلك من اجل متابعة أفضل المسلسلات الدرامية الجديد في شهر رمضان الكريم وكذلك باقي شهور السنة.
تردد قناة أم بي سي مصر
قناة أم بي سي مصر تقدم العديد المسلسلات المصرية خلال الشهر الكريم، كما تقدم العديد من البرامج فمن اهم تلك البرامج الحوارية برنامج يحدث في مصر وبرنامج الحكاية وغيرها من البرامج التي يحرص عليها المشاهد المصري وغير المصري علي متابعتها علي مدار اليوم، كما تضم قناة Mbc مصر أفضل الإعلاميين في مصر والعالم العربي لكي تحقق تلك البرامج علي اعلي مشاهدة على شاشتها، والآن نترككم مع تردد قناة أم بي سي مصر hd على النايل سات وعرب سات.
|القمر
|التردد
|القطبية
|معامل التصحيح
|معدل الترميز
|المنطقة
|نايل سات
|12015
|عامودي
|5/6
|27500
|مصر
|عرب سات
|11270
|عامودي
|5/6
|27500
|الخليج العربي
|نايل سات
|11470
|عامودي
|5/6
|27500
|الخلج العربي وبلاد الشام
|عرب سات
|11270
|عامودي
|5/6
|27500
|بلاد الشام وتركيا
|عرب سات
|12284
|عامودي
|5/6
|27500
|غرب افريقيا
|نايل سات
|11559
|عامودي
|5/6
|27500
|غرب افريقيا
برامج قناة ام بي سي مصر في رمضان
عرضنا علي حضراتكم مواعيد البرامج والمسلسلات التي ستعرض عبر تردد قناة أم بي سي مصر علي مدار الساعة، حيث يمكنكم ضبط التردد الجديد لقناة mbc masr عبر القمرين الصناعيين النايل سات وعرب سات.
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