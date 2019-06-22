تردد قناة ام بي سي 3 الجديد للأطفال MBC 3 على النايل سات وعرب سات

تعتبر مجموعة قنوات ام بي سي السعودية واحدة من أهم وأشهر القنوات الموجودة على مستوى العالم العربي، فلا تقتصر شعبيتها على نطاق السعودية أو مصر فقط ، بل في مختلف أماكن الوطن العربي، فتحتوي شبكة MBC على مجموعة متنوعة من القنوات وهي: “MBC، MBC2، MBC3، MBC4، MBC action، MBC Max، MBC مصر1، MBC مصر 2″، وتعتبر قناة ام بي سي 3 واحدة من أشهر قنوات الأطفال التي يزداد معدل الإقبال عليها بشكل كبير للغاية.

قناة ام بي سي 3 للأطفال

ونجحت قناة ام بي سي 3 في جذب عدد كبير للغاية من المشاهدين والمتابعين، سواء الأطفال أو الكبار، وهو ما نجحت القناة في الوصول إليه، نجحت في استقطاب شريحة من المراهقين والشباب، ولم تقتصر على صغار السن فقط ، كما تهتم قناة MBC3 بتقديم محتوى برامجي متميز للغاية، يجعل منها قناة مختلفة وفريدة عن غيرها من قنوات الأطفال المنتشرة، فتحرص على تقديم العديد من البرامج التي تقوم بتزويد الطفل بقدر كبير من المعلومات والمعرفة.

برامج قناة ام بي سي 3

برنامج عيش سفاري : وهو واحد من البرامج التي قد أثارت ضجة كبيرة للغاية عند بدء انطلاقها، فهو برنامج يهدف إلى تعليم الأطفال الشجاعة والمغامرة، من خلال معايشة أحداث ومغامرات جديدة، كما يعلم الأطفال أخلاقيات المنافسة السليمة، ويزرع بينهم روح التعاون والاعتماد على النفس، والمثابرة من أجل الفوز، وتحقيق الأهداف المرجوة.

برنامج بنات وبس: وهو برنامج موجه لشريحة الفتيات.

برنامج تسالي أحلى عالم

ومن الجدير بالذكر أن قناة ام بي سي 3 تقوم باستخدام أحدث الوسائل التقنية، والتكنولوجية ، من أجل أن يتم البث على أفضل مايرام، فيستمر بث قناة ام بي سي 3 بغير أن يحدث انقطاع، أو تشويش ، أو توقف للبث التليفزيوني، وهذا بسبب الانتاج المؤسسي القوي الموجود خلف مجموعة قنوات ام بي سي.

تردد قناة ام بي سي 3 للأطفال