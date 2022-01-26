تردد قناة ام بي سي 3 على نايل سات لعام 2022 لأقوى وأفضل البرامج والأفلام الكرتونية

يسعى الكثير من الأسر والعائلات المصرية والعربية إلى البحث عن محتوى ترفيهي هادف لتقديمة لأطفالهم عبر شاشات التليفزيون، ومنذ أن ظهرت قناة ام بي سي 3 للأطفال وقد استطاعت أن تحوز على ثقة العديد والعديد من البيوت العربية لما تقدمة من محتوى جيد للطفل العربي يساعده على التعلم واكتساب مهارات عديدة في بداية حياته، سنقدم لكم متابعي موقع كلمة الكرام في هذا الموضوع تردد قناة ام بي سي 3 للأطفال مع توضيح لأهم البرامج التي تقدم عليها.

تردد قناة ام بي سي 3 للأطفال

في الجدول التالي يمكنكم استقبال تردد قناة ام بي سي 3 على نايل سات لعام 2022

تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز معامل التصويب 11475 نايل سات رأسي 27500 3/4

قناة ام بي سي 3

تؤول ملكية قناة ام بي سي 3 لمجموعة القنوات السعودية MBC والتي تعبر واحدة من أشهر الكيانات الإعلامية في الوطن العربية، تمتلك القناة قاعدة شعبية وجماهيرية كبيرة جدا في كل أنحاء الوطن العربي لما تعرضه القناة من برامج للأطفال وأفلام كرتون تحوز على اهتمام الكثير من المشاهدين، إذ تحرص القناة على عرض وتقديم مجموعة من الافلام الكرتونية من إنتاجها تحاول من خلالها بث قيم وعادات المجتمع العربي في الطفل من سن صغيره، فضلا عن تقديم القناة لمجموعة من البرامج والأناشيد لدينية التي تساعد الطفل على تعلم بعض قيم وعادات الدين الإسلامي الرشيد.

برنامج تواصل

كما تتميز قناة ام بي سي 3 أيضا بتقديم عدد لا بأس به من البرامج الترفيهية للطفل والتي تحرص فيها القناة على أن يكون هناك تواصل بينها وبين المشاهدين، مثل برنامج تواصل الذي حقق شهرة واسعة جدا بين الأطفال في العالم العربي، حيث يستقبل البرنامج اتصالات العديد من الأطفال في الوطن العربي ويقومون بعمل بعض الألعاب وحل بعض الألغاز مع مقدمي البرنامج الأمر الذي أكسب القناة والبرنامج شهرة واسعة في مصر والوطن العربي