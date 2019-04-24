تردد قناة ام بي ماكس mbc max وناسه الجديد على القمر نايل سات وعرب سات

يشهد تردد قناة ام بي ماكس mbc max وناسه وناسه بحثًا كبيرًا عبر شبكة الإنترنت من قبل متابعي القناتين لمشاهدة برامجها وأفلامها المتميزة والتي تُعرض لأول مرة على الشاشة الصغيرة، وتعتبر قناة ام بي ماكس mbc max وناسه، إحدى قنوات شبكة mbc السعودية التي بدأت بث برامجها في سنة 1996 من لندن عاصمة المملكة المتحدة، واعتادت شبكة ام بي سي عل ىتغيير ترددات بعض القنوات مجاراة للتطورات التكنولوجية والتقنية، وبما يوفر متعة المشاهدة لمتابعيها، مما يزيد من عملية البحث عن الترددات الجديدة، ومن خلال موقع كلمة وفرنا للباحثين تردد قناة ام بي سي ماكس وناسه على القمرين الاصطناعيين نايل سات وعرب سات، لتكون بمتناول يد الجميع.

نبذة عن قناة ام بي ماكس mbc max وناسه

تخصصت قناة ام بي ماكس mbc max منذ انطلاقتها ضمن شبكة ام بي سي، بعرض وبث الأفلام الأجنبية المترجمة إلى اللغة العربية، التي تلقَ رواجًا واسعًا مؤخرًا وخاصة بين فئة الشباب في الوطن العربي، واتسعت شهرتها لتشمل النطاق الإقليمي والعالمي، ولا سيما أنها تعرض الأفلام الأجنبية التي تُبث العرض الأول عبر الشاشة الصغيرة، وأبرز ما يميز قناة ام بي سي ماكس أيضًا عرضها لأحدث الأفلام على مدار الساعة .

تردد قناة ام بي ماكس mbc max وناسه الجديد

فيما يلي تردد قناة ام بي ماكس وناسه الجديد في كل من دول الخليج العربي وهي ( المملكة العربية السعودية ، والإمارات العربية المتحدة، وعُمان، وقطر، والبحرين، والكويت ، واليمن) وبلاد الشام وتشمل ( سوريا، ولبنان، وفلسطين، والأردن، والعراق ) ، إضافة إلى تركيا.

تردد قناة ام بي ماكس وناسه الجديد على القمرين نايل سات وعرب سات :

التردد القمر الإصطناعي معدل الترميز القطبية معامل التصحيح 11938 نايل سات 27500 V 3/4 11919 عرب سات 27500 v 3/4

تردد قناة ام بي ماكس وناسه الجديد على عرب سات بدر7

التردد 11270 MHz الدرجة 26 درجة شرق القطبية عامودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 التعديل DVB-S , QPSK

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