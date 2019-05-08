تردد قناة أنغام السودانية 2019 Angham Channel …وأهم البرامج التى تقدمها

قناة أنغام السودانية هي قناة متخصصة ببث الموسيقى والأنغام المتنوعة، لجميع أبناء شعب السودان وجميع دول الوطن العربي، والتي يتم بثها من داخل دولة السودان، والتي لاقت متابعة ونجاح كبير منذ بداية انطلاقها، حيث تقدم قناة أنغام السودانية إلى جانب المحتوى الموسيقي محتوى ثقافي مُميز وبرامج فنية وإبداعية، يهتم بها جميع الأعمار من الصغار إلى الكبار، وتقدم قناة أنغام السودانية بثها مجاني على مدار أربعة وعشرون ساعة، وسوف نقدم لكم في موقع “كلمة” تردد قناة أنغام السودانية واهم البرامج التي تقدمها بالوقت الحاضر.

تردد قناة أنغام السودانية 2019:

تعتبر قناة أنغام وقناة النيل الأزرق والشروق السودانية من القنوات الأساسية الهامة بالنسبة لشعب السودان، ويُتابعها أيضا فئة كبيرة من مناطق جنوب النوبة، حيث تهتم القناة بعرض المشاهد السياحية بالسودان، ويُمكنك ضبط القناة على قمر بدر4 من خلال إدخال الترددات التالية:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ بدر 4 12523 27500 V 3/4

أهم البرامج التي تقدمها قناة أنغام السودانية:

• برنامج الصحة والحياة : وهو برنامج ثقافي يهتم بتقديم معلومات صحية تخص الأسرة ويقوم باللقاءات الحصرية مع مختلف أساتذة الطب.

• برنامج سهرة حرف ونغم : حيث يقوم بعرض أجمل النغمات و الأشعار والألحان السودانية.

• برنامج المرحلة المفتوحة : والذي يهتم بتقديم أحدث أخبار الوسط الفنى مع تقديم نغمات فنية أثناء البرنامج.

• برنامج الكاميرا الخفية.

• برنامج ليالي الأندية.

ويُمكنك ترك تعليق في حالة حدوث أي مشاكل في إيجاد القناة.