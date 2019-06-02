تردد قناة اون سبورت on sport الجديد 2019 المجاني على النايل سات

تردد قناة اون سبورت on sport الجديد الذي يبحث عنه الكثير من مشاهدين وعشاق كرة القدم في مصر وجميع الدول العربية نظرا لأن قناة أون سبورت تعد من أقوى القنوات الرياضية في مصر والوطن العربي وتتميز بعرض مضمون رياضي متميز عن أي قناة أخري كما أنها تتيح مشاهدة معظم المبارايات الحصرية سواء داخل مصر أو خارجها مجانا دون الحاجة الى دفع اشتراكات للقناة وهذا ما جعل القناة تحقق نجاحا كبيرا منذ بدايتها والى الوقت الحالي, قناة اون سبورت تابع لباقة قنوات شبكة اون تي في المملوكة لرجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبو هشيمة

تردد قناة اون سبورت on sport الجديد

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 10853 27500 أفقي 3/4

مزايا قناة اون سبورت

تتميز قناة اون سبورت بالعديد من المزايا مما جعلها تحقق نجاح كبير في مصر والوطن العربي منذ ظهورها ومن أهم المزايا هي حصول القناة على حقوق بث نادي تشيلسي الإنجليزي في الشرق الأوسط والذي يتضمن حقوق البث من خلال الإنترنت والموبايلات حصريا في مصر والشرق الأوسط وتقدم قناة اون سبورت مجموعة كبيرة من البرامج التحليلة والتي نجحت في حجز مكانة كبيرة لدى متابعين القناة.

وتضم القناة عدد كبير جدا من نجوم ومحليلين ومعلقين وإعلاميين ومقدمي البرامج وغيرهم من الإداريين والعاملين بها مما تسبب في نجاح كبير للقناة, أنشأ مالك قنوات اون تي في موقع الكتروني ليتم من خلاله التواصل مع متابعي القناة على مواقع التواصل الاجتماعي وبالاضافة أيضا الى أمكانية مشاهدة كل ما تقدمه القناة من مباريات وبرامج تحليلية من خلال البث الحي للقناة تردد قناة نايل سبورت Nile Sport الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

البطولات التي ذاعتها قناة اون سبورت

قدمت قناة اون سبورت العديد من البطولات المصرية والغير مصرية أيضا ومن اهم البطولات التي عرضت على القناة

بطولة كأس مصر .

بطولة كأس البرتغال .

دوري أبطال أفريقيا .

بطولة الدوري المصري .

بطولة الدوري الإنجليزي .

بطولة الدوري الألماني .

بطولة أفريقيا للسلة .

بطولة دوري كرة اليد .

بطولة دوري الكرة الطايرة.

برامج قناة أون سبورت