تردد قناة اون سبورت on sport بجودة hd و sd الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا على النايل سات

تردد قناة اون سبورت on sport hd الرياضية على النايل سات، تتربع قناة أون سبورت الرياضية على رأس القنوات المصرية الرياضية الأكثر أهمية للمشاهد الرياضي المهتم بكرة القدم داخل مصر، وتبث قناة اون سبورت على النايل سات بجودة sd وبجودة hd، وهي ما يمنح الفرصة لكافة المشاهدين في متابعة ومشاهدة قناة اون سبورت بسهولة سواء كانوا يمتلكون رسيفر عادي أو رسيفر فائق الجودة.

تردد قناة اون سبورت

وتقوم قناة on sport بتقديم مجموعة من البرامج الرياضية المنوعة، واستديوهات تحليلية على مدار الساعة لأهم البطولات التي تقوم بتغطية أحداثها، وعلى رأسها بطولة الدوري المصري لكرة القدم، وتضم قناة اون سبورت مجموعة من أهم وابرز المحللين الرياضيين ومقدمي البرامج الرياضية، وإليكم تردد قناة أون سبورت على النايل سات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم الخميس في الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة.

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

مصر وتنزانيا اليوم على أون سبورت

تنقل مباراة مصر وتنزانيا حصرياً على قناة أون سبورت on sport على القمر الصناعي نايل سات في الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، ويسبق بث المباراة ستوديو تحليلي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، وباقة من أهم وأشهر محللي للقناة، في أول تجربة استعدادية لمنتخب مصر قبل بداية نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقامة على الأراضي المحلية.