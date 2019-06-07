تردد قناة ايه تي في ATV الناقلة لأحدث المسلسلات التركية

تردد قناة ايه تي في ATV هي من أكثر القنوات التركية شهرة في مصر والوطن العربي تتميز بتنوع محتواها الذي تعرضه لجمهورها حيث تقوم قناة ATV بعرض برامج عديدة ومتنوعة تتناسب مع كافة الفئات المختلفة بالإضافة إلى أشهر المسلسلات سواء مسلسلات كوميدية أو رومانسية أو درامية و تراجيدية و البرامج الإخبارية والترفيهية, قناة ايه تي في هي قناة تلفزيونية تركية انطلقت عام 1993, وتعد من القنوات الرئيسية بتركيا التى استحوذت و علي اعجاب الكثيرون من المشاهدين في وقت قصير .

تردد قناة ايه تي في ATV.

تميزت القناة بتقديم محتوى تركي هادف من خلال مسلسلاتها مدبلج أو مترجم للغة العربية, تضم القناة مكتبة كبيرة من الأعمال الفنية التركية سواء درامية عربية مترجمة , تحرص دائما على استخدام أحدث التقنيات والأنظمة عالمية الجودة والتي تضمن من خلالها جودة في البث نظام الاتش دي والذي تدعمه القناة أيضا بنظام الأس دي العادي, تحرص دائما على استعمال المبادئ العربية المعروفة لتلبي أذواق قطاعات كبيرة من محبيها عشاق الأعمال التركية.

ويذكر أن القناة قد قامت مؤخرا بتغير ترددها بعد توقف البث على القمر الصناعي المصري نايل سات, إلى البث حاليا عبر الأقمار الصناعية تركسات, أسترا, شاهد ايضاتردد قناة mbc2 ام بي سي 2 الجديد 2019 العارضة للأفلام الأجنبية المترجمة.

تردد قناة ايه تي في ATV على الأقمار الصناعية.

القمر المدار التردد الاستقطاب FEC الجودة التشفير تركسات 42.0°E 11628 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 12692 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 11243 (H) 27500 5/6 SD مجاني

ويذكر ان قناة تي ايه في تعرض حاليا المسلسل التركي الأكثر مشاهدة زهرة الثالوث والذي نال اعجاب عدد كبير من محبيها عشاق الدراما التركية زهرة الثالوث هو مسلسل درامي رومانسي تم عرض الجزء الأول منه في 15 مارس 2019 على قناة ATV،المسلسل بطولة الممثل التركي أكين أكيناوزو، إبرو شاهين، جولشن سنترجي أوغلو، وغيرهم وتدور أحداث المسلسل حول قصة حب تنشأ بين فتاة تدعي ريان وشاب يدعي ميرام نشأت بينهم علاقة حب قوية جمعت بينهما لنجد أن ميران فوجئ أن جد ريان قام بقتله حيث ان هذا الأمر تسبب في عداوة بين الطرفين و يذاع المسلسل يوم الجمعة من كل اسبوع في الثامنة مساءً .