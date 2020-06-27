تردد قناة بابيلون على نايل سات Babylon TV الجديد

تردد قناة بابيلون 2020 هي قناة عراقية شبابية وترفيهية، تعد من القنوات الأكثر شعبية التي تطرح محتوى إجتماعي وفني وموسيقى راقي. تبث القناة على نايل سات بدون تشفير، ويستقبلها مئات الآلاف نظراً لجودة محتواها المرئي المتميز. وتبث قناة بابيليون فضائياً وإلكترونياً من خلال خاصية البث المباشر لقناة بابيليون.

قناة بابيلون

تبث قناة بابيلون على قمر نايل سات، مع تشغيل بث تلفزي مستمر على مدار 24 ساعة بلا توقف، لتضم برامج مختلفة متنوعة، وعرض المسلسلات، وفقرات الأغاني، ويمكن العثور على تلفزيون قناة بابيلون على القمر الصناعي نايل سات عند التردد 12687، والإستقطاب الأفقي، ومعدل الترميز 27500.

وتتنتج بابيلون تي في العديد من البرامج المتنوعة، الى جانب بث المسلسلات بالنكهة المحلية، مما ساعدها على تكوين قاعدة جماهيرية واسعة القرعة، نظراً لإستهداف الجيل الجديد بكل ما يهمه ويجذبه، فتكون قناة تجمع الترفيه الغير محدود، وأن تكون واجهة إخبارية في نفس الوقت. بالطبع تشكل “Babylon TV” اليوم منبراً إعلامياً هاماً في العراق خاصة مع وجود سياسة تطوير المحتوى دائماً وإستخدام تكنلوجيا متقدمة لإنتاج محتوى عالي الجودة، بما يسمح للوصول الى الذوق البصري وميول المشاهد.

تردد قناة بابيلون

القمر التردد معدل ترميز نايل سات 12687 أفقي 27500 ياه سات 12054 أفقي 27500

يمكنك تلقي البث الفضائي الفوري على قمر نايل سات، ياه سات، بمجرد إضافة قيم التردد في جهاز الرسيفر الخاص بك، ثم تستقبل بث قناة بابيلون بجودة HD بأعلى جودة وبدون إنقطاع أو تشويش. كما يمكنك الرجوع الى الموقع الرسمي لقناة بابيلون للحصول على خدمة البث المباشر بدون تقطيع.