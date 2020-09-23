تردد قناة بانوراما فود..”PNC FOOD” على قمر نايل سات بدون تشويش

في هذا المقال سيتم سرد معلومات حول قناة بانورانا فود- ومعرفة بيانات تردد قناة Panorama Food- لإستقبالها بدقة sd وأيضاً من خلال خدمة البث على القمر الصناعي نايل سات. تتبع قناة بانورما فود شبكة بانوراما- وهي قناة شبكة تلفزة مصرية عملاقة، تمتلك باقات مختلفة، ولكن نحن نتحدث عن باقة بانوراما فود، المجانية، المتخصصة في الطبخ في مسار إعداد الأطعمة والأطباق الشهية من وجبات الغذاء والولائم والعصائر والكعك، وهي بذلك تهدف لمساعدة على تعليم إعداد الأطعمة وفق وصفاتتحضير حصرية يتم من خلالها إعداد ألذ الأكلات الشعبية والعالمية.

قناة بانوراما فود

تستهدف قناة pnc food، إعداد مختلف الأطباق بشكل إحترافي ومهارة عالية، بالإعتماد على الشيفات الخبراء والمتخصصين بمستوى كبير في عمل وصفات الأطعمة خلال الظهور في برامج مختلفة على الهواء، للتنوع في إعداد تصانيف الأطعمة المرتبطة بجبات الغذاء، وجبات العشاء. والأكلات الخفيفة مثل الحلويات والكعك وشرائح العجين.

تردد قناة بانوراما فود 2020 الجديد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 12054 V

ترميز 27500

إسم القناة على الرسيفر Panorama Food

تردد قناة pnc food عل نايل سات

إسم القناة القمر التردد ترميز Panorama Food نايل سات 7 غرباً 12342 H 27500

تبث قناة pnc food على مدار 24 ساعة، لتذيع برامج مختلفة أشهرها “المطعم” وتصف قناة بانوراما فود نفسها بأنها أقوى قناة طبخ في مصر.