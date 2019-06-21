تردد قناة براعم للأطفال 2019 الجديد على النايل سات وعرب سات وهوت بيرد

مع بدء إجازة آخر العام، تقوم الكثير من الأمهات بالبحث عن أحدث قنوات الأطفال وتردادتها المختلفة، حتى تضمت لأولادها مشاهدة محتوى برامجي يعمل على إثراء مهاراتهم، وينمي أفكارهم، والمواهب الخاصة بهم، ويأتي على رأس تلك القنوات قناة براعم للأطفال 2019 والتي تعتبر واحدة من أكبر وأهم قنوات الأطفال الناطقة باللغة العربية.

تردد قناة براعم للأطفال 2019

وتعتبر قناة براعم للأطفال واحدة من القنوات التي قد حظيت بنسبة مشاهدة ومتابعة كبيرة حول مختلف أنحاء العالم العربي، فلها الكثير من المتابعين سواء من خلال قناتها الموجودة على مختلف الأقمار الصناعية، أو على برامجها الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب.

ومن الجدير بالذكر أن قناة براعم للأطفال هي قناة قطرية تتبع مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية والترفيهية، وتعمل القناة على تقديم محتوى برامجي يهدف إلى تنمية أبناء الوطن العربي ، وزيادة مواهبهم، ومعرفتهم ، هذا بالإضافة إلى رغبة القناة في غرس القيم والأخلاق في أبناء جموع العالم العربي.

كما تجدر الإشارة إلى كون قناة براعم كانت قد بدأ في بث وإذاعة برامجها خلال عام 2009، وقد بدأ بث قناة براعم بشكل مجاني في البداية وبشكل مفتوح من خلال مختلف الأقمار الصناعية ، وتحرص القناة على استخدام أفضل وسائل البث التكنولوجية المتنوعة ، وذلك من أجل الحرص على جودة البث واستمرار إذاعة محتواها البرامجي، فلا يحدث أي انقطاع أو تشويش للإرسال.

كما تهتم قناة براعم بإذاعة محتى برامجي يهتم بالمواد التعليمية الخاصة بالطفل العربي، هذا بالإضافة إلى محاولة القناة بشكل كبير في تعديل سلوكيات الأطفال في ظل مواكبة تحديات العصر المختلفة ، ولم تكتفِ قناة براعم للأطفال 2019 بعرض محتوى تعليمي فقط، بل اهتمت أيضًا بالمحتو الترفيهي، فقد حرصت القناة على تقديم محتوى ترفيهي أيضًا يناسب شرائح عمرية من الأطفال ، ومن هنا تثبت قناة براعم مدى تنوع وجودة محتوياتها البرامجية المختلفة والمتنوعة للغاية.

تردد قناة براعم للأطفال على مختلف الأقمار الصناعية