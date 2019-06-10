تردد قناة براعم baraem tv الجديد بعد التشفير..أشهر قناة موجهة للأطفال

قناة البراعم التلفزيونية للأطفال baraem هي قناة موجهة للفئة العمرية من 3 الى 6 سنوات، ويعد تردد قناة البراعم مطلوباً بشكل كبير من قبل أولياء الأمور، إذ تقوم القناة التلفزيونية في بث البرامج التعليمة ورسوم الكارتون الهادفة التي ترسخ القيم النبيلة وغرس المعرفة ما يساعد في نضج العقل ونماء الأفكار في مرحلة مبكرة من الطفولة. ونقوم بعرض تردد قناة براعم الجديد بعد إتجاهها نحو الشفير على النايل سات.

baraem

ترتكز مهمة قناة البراعم baraem tv على تثقيف الأطفال وبناء شخصية واعية تستطيع التعامل مع محيطها البيئي. قناة براعم جذابة بمحتواها الحصري القائم على الإبتكار الذي يكون نشأة تعليمية تستند على الفهم والقدرة على إتيان التصرف الأمثل وكل ذلك في إطار ترفيهي يجتذب صغار السن. كما يتضمن بثها أفضل أناشيد وأغاني الأطفال الهادفة ما يضمن نشوء الإستيعاب الذهني في وقت مبكر للطفل وتعزيز هويته الأمر يقوي السلوك الإيجابي سواء داخل أسرته أو تفاعله في الخارج.

بدأت فضائية براعم إنطلاقها كقناة مخصصة للأطفال في عام 2009 وكانت مجانية البث بإمكان أي شخص إستقبال إرسالها، لكنها في السنوات الأخيرة وتحديداً في 2016 طورت من مستوى برامجها التعليمية وجودة البث ما حذاها للتحول إلى قناة مشفرة تتطلب إشتراكاً شهرياً على غرار القنوات المدفوعة. بعد أن أصبحت تتبع مجموعة قنوات bein sport الشهيرة، فيما كان يملكها سابقاً مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

أين يمكن مشاهدة برامج قناة براعم القطرية

بيد أن هناك لا تزال فرصة مؤاتية للإستفادة من بعض برامج الأطفال الحديثة الموجودة على الأنترنت عبر اللجوء الى موقع اليوتيوب إذ تتوافر مقاطع مرئية للرسوم المتحركة التعليمية مثل المسلسل الكرتوني “الدنيا روزي” في تلك القناة والذي تنتجه قناة براعم ويحظى بمعدلات مشاهدة عالية على اليوتيوب. كما تتوفر كرتونات براعم القديمة على موقع القناة الخاصة بها.

تردد براعم المجانية على الأقمار الصناعية 2019

القمر التردد FEC/SR عرب سات 10930 (H) 27500 – 2/3 هوت بيرد 12558 (V) 27500 – 3/4 نايل سات 10930 (H) 27500- 3/2

تردد قناة براعم 2019 الجديد baraem على نايل سات