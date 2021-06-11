تردد قناة بطوط كيدز للأطفال الجديد 2021 .. على قمر نايل سات

تعد قناة بطوط كيدز للأطفال من القنوات المميزة والمفضلة لدى أطفال العرب، لما تقدمه من برامج رائعة وأفلام كرتون مثيرة ومسلية، وتجذب القناة الكبار والصغار وتحقق نسب مشاهدات عالية جدًا في الوطن العربي والشرق الأوسط، حيث تعرض عدد من المسلسلات وأفلام الكرتون تتناسب مع الشرائح العمرية المختلفة ويحرص القائمون على القناة على تنوع المحتوى المقدم للمتابعين بحيث يمزج بين المتعة والفائدة، وعلى أن يتم بث برامجها بأحدث التقنيات للحصول على أعلى جودة في الصوت والصورة بهدف إمتاع المشاهدين، ونوضح خلال السطور التالية تردد قناة بطوط كيدز للأطفال الجديد وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع كلمة الذي يحرص على تقديم كل جديد ومفيد .

تردد قناة بطوط كيدز للأطفال الجديد

حققت قناة بطوط كيدز نجاحًا كبيرًا لانها من أنجح القنوات المتخصصة في تقديم برامج وأفلام ومسلسلات مناسبة للأطفال، ويحرص العديد من أولياء الأمور عن البحث عن ترددها لما تقدمه من برامج تساعد على تنمية مهارات الأطفال، كما ترسخ السلوكيات الإيجابية لديهم، ويتسنى لراغبي متابعة محتوى القناة أن يقوموا بضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي :

تردد القناة : 11411 .

معدل الترميز : 27500 .

معدل الاستقطاب : أفقي .

معامل تصحيح الخطأ : 6/5 .

قناة بطوط كيدز للأطفال

تتميز قناة بطوط كيدز للأطفال بعدة مميزات جعلها تنافس على قمة قنوات الأطفال في الوطن العربي ومنها :

تعد من أكثر القنوات التي تعمل على استهداف الأطفال ومتابعتها دون ملل .

تحرص على تقديم كل جديد لجذب المشاهدين بتقديم محتوى يشمل العلم والمعرفة .

تقدم القناة برامج تهدف إلى ترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال ولا سيما من هم في سن صغير .

تعرض القناة فيديوهات لتعليم الحروف باللغة الإنجليزية والعربية، وكذلك الأرقام وأسماء الحيوانات والطيور .

يقوم على إدارة القناة مجموعة من المحترفين الذين يعملون بمهنية عالية .

تحرص القناة على اختيار برامجها بعناية وكذلك المسلسلات والأفلام .

تساعد الوالدين على تعليم الأطفال تعاليم دينية وثقافية وتربوية.

تساعد في إكساب الأطفال مهارة الإبداع والابتكار .

تعمل القناة على اكتشاف المواهب وتقديمها بصورة أكثر وضوحًا .

القناة مختلفة ومتميزة في محتواها سواء كانت أفلام أو مسلسلات أو برامج تناسب الأطفال .

تعرض أغاني يعشقها الأطفال، وكذلك فيديوهات تعليمية جذابة وشيقة .

يعرض بطوط محتوى بجودة عالية وبرؤية رائعة .

تبث القناة برامجها على مدار الساعة وبشكل مجاني .

أبرز محتويات قناة بطوط كيدز

المتابع لبث قناة بطوط كيدز يلاحظ التنوع والمتعة المقدمة على شاشتها من خلال البرامج والمسلسلات والافلام من أبرزها :