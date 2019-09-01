تردد قناة بطوط كيدز Batoot Kids 2019 على النايل سات لمشاهدة أحدث وأروع أفلام الكرتون والأنمي

تردد قناة بطوط للاطفال الجديدة 2019 ، التي تم بداية بثها وظهورها على قمر النايل سات منذ أيام قليلة، والتي تقدم محتوى يهتم بالاطفال وتقدم قناة بطوط في الوقت الحالي إعلانات تجريبية استعداداً لبدء انطلاقها خلال الفترة القادمة، وسوف تقوم قناة بطوط للاطفال ببث جميع الأفلام والبرامج الخاصة بالاطفال باللغة العربية لجميع أطفال الوطن العربي، وسوف تقدم قناة بطوط للاطفال 2019 محتوى مُميز وتعليمي لجميع الأطفال بداية من سن عامين والى سن 15 عام، من تعلم نطق الحروف العربية والإنجليزية بطريقة جذابة وأيضا عرض أفلام الكرتون والانمي على مدار اليوم.













تردد قناة بطوط للاطفال 2019:

بدأ البث التجريبي وظهور قناة بطوط للاطفال منذ يوم 23 أغسطس من العام الجاري، وقد رفعت قناة بطوط للاطفال شعار” افرح – العب – وأتعلم “من خلال القناة المباشرة لها على اليوتيوب، وتهدف قناة بطوط إلى تقديم محتوى هادف يهم الأسرة والطفل من خلال تقديم البرامج التي تصحح السلوكيات والبرامج التعليمية، التي تساعد الأسرة على تربية الطفل، وقد حازت قنوات الاطفال منذ وقت سابق مثل قناة أطفال ومواهب، وقناة بيبي كيدز، وقناة طيور الجنة، وقناة مودى كيدز على اهتمام الاطفال والأسرة أيضا، لما ما تقدمه من محتوى جذاب وبصورة واضحة ونقية، ويمكن الآن ضبط تردد قناة بطوط للاطفال من خلال إدخال التردد التالي على النايل سات:







نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11411 27500 H 5/6

نبذه عم ما سوف تقدمه قناة بطوط كيدز 2019:







1- أفلام عالم ديزني.

2- الاغانى القصيرة التعليمية.

3- برامج خاصة بتنمية مهارات الاطفال.

4- أفلام الكرتون الجديدة مترجمة للغة العربية.

وغيرها من الفقرات المتنوعة خلال اليوم وعلى مدار 24 ساعة.