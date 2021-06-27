Take a fresh look at your lifestyle.


تردد قناة بوكس موفيز 2021 الجديد عبر النايل سات BOX Movies

بواسطة عزت محمد
تردد قناة بوكس موفيز 2021 تردد قناة بوكس موفيز الجديد

قناة بوكس موفيز للأفلام الأجنبية المترجمة للعربية قناة متخصصة للأفلام السينمائية الأجنبية المحببة للجميع، والتي تقدم باقة من أحدث وأفضل الأفلام لكبار النجوم العالميين على مدار الساعة بأعلى جودة في كافة الأفلام بأنواعها من الدرامية والأفلام الأكشن والكوميدية والرعب وغيرها، وقد استطاعت أن تجعل نفسها في أولى اهتمامات محبي الأفلام الأجنبية، اليكم نستعرض تردد قناة بوكس موفيز 2021 الجديد عبر النايل سات BOX Movies.

1 قناة بوكس موفيز الفضائية
2 تردد قناة بوكس موفيز 2021
3 تردد بوكس موفيز على النايل سات

قناة بوكس موفيز  الفضائية

من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم أفضل الأفلام الأجنبية المترجمة للعربية في الفترة الحالية، وقد حققت القناة نجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، فهي تعمل على تقديم محتوياتها بدون فواصل إعلانية على مدار الساعة، لتشعر وكأنك تشاهد الفيلم الذي يحلو لك في السينما.

تردد قناة بوكس موفيز 2021

باتباع خطوات بسيطة تتمكن من ضبط واستقبال تردد قناة بوكس موفيز على جهاز الاستقبال لديك، حيث يتم هذا عبر ما يلي:

  • الدخول إلى إعدادات جهاز الاستقبال.
  • اختيار التركيب.
  • اختيار التثبيت اليدوي.
  • اختيار القمر الصناعي الخاص بالتردد.
  • ثم كتابة بيانات التردد، وتكون على النحو التالي.

تردد بوكس موفيز على النايل سات

يتم ضبط التردد باتباع الخطوات السابق ذكرها وإدخال البيانات التالية:

  • القمر الصناعي النايل سات.
  • التردد الشبكي للقناة 12562
  • اختيار القطبية الخاصة بالقناة عمودي V
  • ثم يتم ضبط معدل الترميز على 27500
  • اختيار معامل تصحيح الخطأ 5/6
عزت محمد

أسعى لتقديم خدمة إخبارية متميزة فى كافة الأقسام والمجالات وأهم الأخبار على المستوى المحلى المصري، والعربي والخليجي، بالإضافة لأهم الأخبار العالمية وأحداث الساعة لحظة بلحظة.

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

سعر ومواصفات هاتفvivo v21 ومميزاته وعيوبه

أخبار التقنية

تردد قناة أبوظبى الرياضية 3 الجديد 2021

أخبار التقنية

في 3 دقائق.. تقنية جديدة لشحن الهاتف المحمول واللاب توب في دقائق قليلة

أخبار التقنية

سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme C25 في مصر والسعودية 2021

أخبار التقنية

ضبط وتنزيل تردد قناة إم بي سي mbc العراق بإشارة واضحة

أخبار التقنية

“إضبط حالاً” تردد قناة الراي Alrai TV اتش دي على مدار نايل سات

أخبار التقنية

بخلاف جائزة 250 ألف $.. اشترك في الحلم لربح منزل في اليونان

أخبار التقنية

اهم مميزات هاتف Xiaomi Poco F3 GT الجديد واسعاره

أخبار التقنية

أبرز مواصفات الهاتف Infinix Note 10 Pro الجديد من انفنكس.. والسعر الرسمي

أخبار التقنية

هاتف Realme 8 Pro المواصفات والمميزات والسعر


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.