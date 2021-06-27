قناة بوكس موفيز للأفلام الأجنبية المترجمة للعربية قناة متخصصة للأفلام السينمائية الأجنبية المحببة للجميع، والتي تقدم باقة من أحدث وأفضل الأفلام لكبار النجوم العالميين على مدار الساعة بأعلى جودة في كافة الأفلام بأنواعها من الدرامية والأفلام الأكشن والكوميدية والرعب وغيرها، وقد استطاعت أن تجعل نفسها في أولى اهتمامات محبي الأفلام الأجنبية، اليكم نستعرض تردد قناة بوكس موفيز 2021 الجديد عبر النايل سات BOX Movies.

قناة بوكس موفيز الفضائية

من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم أفضل الأفلام الأجنبية المترجمة للعربية في الفترة الحالية، وقد حققت القناة نجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، فهي تعمل على تقديم محتوياتها بدون فواصل إعلانية على مدار الساعة، لتشعر وكأنك تشاهد الفيلم الذي يحلو لك في السينما.

تردد قناة بوكس موفيز 2021

باتباع خطوات بسيطة تتمكن من ضبط واستقبال تردد قناة بوكس موفيز على جهاز الاستقبال لديك، حيث يتم هذا عبر ما يلي:

الدخول إلى إعدادات جهاز الاستقبال.

اختيار التركيب.

اختيار التثبيت اليدوي.

اختيار القمر الصناعي الخاص بالتردد.

ثم كتابة بيانات التردد، وتكون على النحو التالي.

تردد بوكس موفيز على النايل سات

يتم ضبط التردد باتباع الخطوات السابق ذكرها وإدخال البيانات التالية: