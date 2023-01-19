تردد قناة بى ان سبورت bein sport المفتوحة 2023 لمتابعة مباراة الهلال والنصر وباريس سان جيرمان

تعتبر مجموعة قنوت بى ان سبورت من القنوات العالمية في مجال الرياضة حيث تقوم ببث معظم البطولات العالمية في جميع الرياضات والتي من أشهرها الدوريات الأوروبية ودوري أبطال أوروبا و كأس العالم وأيضا بعض المحافل الدولية في المباريات الودية المهمة ومؤخرا تم ضم مجموعة قنوات ترفيهية للأفلام والمسلسلات ومحتوى الأطفال.

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة والإخبارية على الأقمار الفضائية 2023

يتم بث قنوات بى ان المفتوحة والإخبارية على مختلف الأقمار الفضائية بمختلف مناطق العالم

التردد 12604.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

عبر الاستقطاب أفقي.

أما عن تردد قنوات بين سبورت المفتوحة على القمر الصناعي عربسات فهو كالتالي:

التردد 11013.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

عبر الاستقطاب أفقي.

مجموعة قنوات بى ان سبورت المشفرة على الأقمار الفضائية 2023

تحتوى منصة بى ان سبورت bein على مجموعة من القنوات المتنوعة أهمها الباقة الرياضية والتي يتم دعمها باستمرار و بث قنواتها بجودات مشاهدة عاليه وبتقنيات خاصة لإرضاء كافة المشتركين للقنوات المشفرة كما يتم عرض أحدث المحتويات الدرامية بتنوع أذواق المشاهدين في مختلف القنوات والتي تتعدى العشرين قناة أشهرها القنوات الآتية :

bein sport 1

bein sport 2

bein sport 3

bein sport 4

bein sport 5

bein sport 6

bein sport 7

bein sport 8

bein NBA

bein 4K

bein series 1

bein series 2

bein Movies Drama 1

bein Movies Action 2

bein Movies Family 4

bein Box Office 1

bein Box Office 2

موعد نقل مباراة نجوم الهلال والنصر أمام نجوم باريس سان جيرمان على قناة بى ان سبورت المفتوحة

من المقرر أن يتم نقل مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر على بى أن سبورت المفتوحة على جميع الأقمار الفضائية الخميس الموافق 2023/01/19 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة

تشكيل فريق الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان

وجاء التشكيل المتوقع لفريق الهلال والنصر كالتالي :-

حارس المرمى: محمد العويس، امين بوهاري.

خط الدفاع: عبدالاله العمري، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، عبدالله مادو، سلطان الغانم، خليفة الدوسري، على البليحي.

خط الوسط: لويس جوستافو، عبدالله الخبيري، عبدالله عاطف، محمد كانو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، سامي الناجي، ماتيوس بيريرا، تاليسكا، بيتي مارتينيز، أنريه كاريو، موسى ماريجا، كريستيانو رونالدو.

تشكيل فريق باريس سان جيرمان أما الهلال والنصر