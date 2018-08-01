تردد قناة بيراميدز 2018 الجديد على النايل سات

تردد قناة بيراميدز 2018 نقدمه لكم اليوم عبر موقع كلمة خاصةً مع بداية الدوري المصري الممتاز، وفي تصريح رسمي للنادي أعلنت أن القناة لن تقوم ببث مباريات نادي بيراميدز فقط بل سوف تنقل مباريات الدوري العام بأكملها، الجدير بالذكر أن القناة تعاقدت مع عدد من كبار المحللين ومقدمي البرامج في مصر ليكن من أبرزهم الكابتن مدحت شلبي وابراهيم وحسام حسن، خالد الغندور، أحمد حسام ميدو، الجدير بالذكر أن قناة بيراميدز لم تنطلق بشكل رسمي حتى الآن ولكن من المُقرر أن تنطلق في الثاني من أغسطس 2018.

ومع اقتراب انطلاق القناة على النايل سات بشكل رسمي ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة بيراميدز وذلك لمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز، الجدير بالذكر أن عدد من الاعلاميين الكبار تعاقدوا بشكل رسمي مع قناة بيراميدز وفق ما أعلنت عنه إدارة النادي على الصفحة الخاصة بقناة بيراميدز على الفيس بوك.

تردد قناة بيراميدز

تردد قناة بيراميدز أصبح محط اهتمام لعدد كبير من متابعي الدوري المصري الممتاز، الجدير بالذكر أن نادي بيراميدز كان يعرف مؤخراً بنادي الأسيوطي ولكن بعد أن باع مالك نادي الأسيوطي إلى تركي آل شيخ النادي بتكلفة وصلت قدرها 5 مليون دولار تم تغيير اسم النادي إلي بيراميدز وتعاقد النادي مع عدد كبير من نجوم كرة القدم.

القناة القمر الصناعي التردد قناة بيراميدز النايل سات 11334/أفقي/H

مواجهات نادي بيراميدز في الدوري المصري الممتاز

سوف يواجه نادي بيراميدز في أولى مبارياته في الدوري المصري نادي إنبي في الثالث من أغسطس في تمام الساعة 9 مساءً، والمباراة الثانية له في الدوري سوف تكون أمام نادي الانتاج الحربي في الثامن من أغسطس في تمام الساعة الرابعة ونصف مساءً، وسوف يواجه نادي بيراميدز في ثالث مباراة له نادي طلائع الجيش الرابع عشر من أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساءً.

سوف يواجه نادي بيراميدز نادي التاريخ توقيت المباراة(وفق توقيت مصر) إنبي 3 أغسطس 2018 التاسعة مساءً الانتاج الحربي 8 أغسطس 2018 الرابعة والنصف مساءً طلائع الجيش 14 أغسطس 2018 التاسعة مساءً الداخلية 26 أغسطس 2018 السادسة والربع مساءً سموحة 2 سبتمبر 2018 السادسة مساءً الجونة 13 سبتمبر 2018 الثالثة والربع مساءً المقاولون العرب 17 سبتمبر 2018 التاسعة مساءً الأهلي 23 سبتمبر 2018 التاسعة مساءً الزمالك 2 أكتوبر 2018 التاسعة مساءً

كانت هذه هي أهم مواجهات نادي بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.