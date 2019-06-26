تردد قناة بي أوت كيو  beoutQ معتمد وصحيح لنقل مباراة مصر والكونغو اليوم على ملعب ستاد القاهرة  

يبحث عدد كبير من مشجعي كرة القدم عن تردد قناة بي أوت كيو beoutQ على النايل سات معتمد وصحيح لرؤية مباراة مصر والكونغو اليوم على ملعب ستاد القاهرة وجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية لحظة بلحظة، وتزداد حركة البحث خلال هذه الفترة بالأخص، لمتابعة عشاق الساحة المستديرة لكرة القدم، فنعلم الكثير من مشجعي كرة القدم والكرة المصرية يبحثون عن ترددات القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2019 التي تقام البطولة على الأراضي المصرية في الفترة بين 21 يونيو 2019 ويوم 19 يوليو 2019.

تردد قناة بي أوت كيو beoutQ على النايل سات أصبح هو كل ما يشغل تفكير مشجعي كرة القدم، وذلك بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية الجارية حاليًا، والتي انتظرها الجميع في شوق، إلا أنه منذ انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية يتحدث الجميع عن المباريات الجارية، وتردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية.

تردد قناة بي أوت كيو beoutQ

تستطيع مشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية من خلال ترددات النايل سات أو عرب سات، على النحو الآتى:

التردد القمر الصناعي معدل الترميز الاستقطاب 12344 النايل سات 27500 V 12034 النايل سات 27500 H 11919 أو 12380 عرب سات 27500 عمودي

قناة بي أوت كيو beoutq

تحتاج قناة بي أوت كيو beoutq إلى أجهزة ذات خواص معينة حتى تستطيع استقبال تردد قناة بي أوت كيو beoutQ التي تتميز بخاصية h265، الأمر الذي من شأنه أن يكون جهاز التلفاز ذات جودة عالية وبه نفس خاصية القناة، ومن الأجهزة المستقبلة لتردد قناة بي أوت كيو beoutq، ستار سات 2000 و90000، ورسيفرات تايجر t8 و t800، ورسيفر سيناتور 999، ورسيفر هيوماكسh7

الجدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 تقوم بتنظيمها جمهورية مصر العربية، ويشارك فيها 24 فريق من فرق القارة السمراء، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وتفرقنا ساعات عن مباراة مصر والكونغو اليوم.