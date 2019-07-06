تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية الجديد على نايل سات ومتابعة أخبار مباراة مصر اليوم أمام جنوب إفريقيا

عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي والعالم أجمع، يسعدنا أن نقدم لكم من خلال هذا المقال التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة، على القمر الصناعي نايل سات، فكل عشاق الساحرة المستديرة تبحث عن تردد قنوات بي أن سبورت عامةً، وقناة بي إن سبورت الإخبارية خاصة، لمتابعة الأخبار الرياضية العالمية لحظة بالحظة، فمجموعة قنوات بي إن تمتلك الحقوق الحصرية لأهم المسابقات الرياضية على مستوي العالم.

منذ أن انطلقت مجموعة قنوات بي إن سبورت في عام 2011، وهي تستحوذ على النسبة الأكبر من المشاهدين للرياضة في العالم العربي، لتفوقها الواضح على منافسيها، فهي تستخدم أخر ما توصل إليه العلم من تكنولوجيا في البث الفضائي عالي الجودة، لتقدم محتوي متميز وصورة فائقة الجودة، ونحن من خلال هذا المقال نرصد التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على القمر نايل سات.

تابع مباريات اليوم في بطولة الأمم الإفريقية

المباراة التوقيت الدور نيجيريا* الكاميرون السادسة بتوقيت مصر ، السابعة بتوقيت السعودية دور ال16 مصر * جنوب إفريقيا التاسعة بتوقيت مصر العاشرة بتوقيت السعودية دور ال16

تردد قناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد على نايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخباريه 12604 النايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدم على شاشة قناة بي إن سبورت الإخبارية

برنامج إخباري على رأس كل ساعة:يقدم النشرة الرياضية لمختلف الألعاب الرياضية العالمية. برنامج اقتصاديات الأندية: ويقدم كل ما يتعلق بالأرقام الاقتصادية للأندية الكبري وإيراداتها ومصروفاتها. برنامج من بريطانيا: ويقدم تقارير إخبارية عن الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسكتلندي. برنامج الليغا في أسبوع: يتابع أخبار الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم. برنامج موعد مع الكاليتشيو: ويقدم كل ما يتعلق بأخبار الدوري الإيطالي لكرة القدم. وبرامج أخري تغطي الألعاب الفردية

وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون وفقنا في تقديم محتوي يليق بمتابعي موقعنا المتميز كلمة دوت أورج.