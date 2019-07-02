التردد الجديد لقناة بي إن سبورت المفتوحة الجديد 2019 على القمر الصناعي النايل سات

تعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية من أهم القنوات الرياضية على مستوي العالم، لامتلكها حقوق بث أكبر المنافسات الرياضية على مستوي العالم، لذا يهتم الكثيرين من عاشقي الرياضة في التعرف على ترددها الجديد، الذي يزداد البحث عنه على محركات البحث المختلفة، ونحن نرصد لكم من خلال هذا المقال أحدث تردد لقناة بي أن سبورت المفتوحة على النايل سات،ونقدم لكم البطولات والمنافسات الرياضية الكبري التي تمتلك مجموعة قنوات بي إن حقوق بثها في منطقة شمال إفريقيا والخليج العربي بصورة حصرية.

قناة بي إن سبورت المفتوحة هي احدي قنوات مجموعة بي إن سبورت الرياضية العالمية، التابعة لشركة بي إن الإعلامية ومقرها في الدوحة بقطر، وكانت تسمى في بداية انطلاقها عام 2011 قناة الجزيرة الرياضية، حتى عام 2014 حين تغير الاسم إلي بي إن سبورت، وتنقل قناة بي إن المفتوحة ملخصات عن المباريات والمنافسات الرياضية، وفي عام 2018 نقلت القناة عدد من مباريات كأس العالم في روسيا.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على القمر نايل سات

أسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز. بي إن سبورت المفتوحة 12245 نايل سات H 27500 بي إن سبورت المفتوحة 11084 نايل سات H 27500 بي إن سبورت المفتوحة 12264 نايل سات H 27500

أهم المنافسات التي تمتلكها مجموعة قنوات بي إن سبورت