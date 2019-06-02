تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN Sports على نايل سات المصري وسهيل سات القطري

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN Sports هي واحدة من مجموعة قنوات بي إن الرياضية المجانية والتي تذيع فيها بعض المباريات المختلفة والدوريات العربية ومن أهم ما تذيعة الدوري القطري لكرة القدم وجميع ملخصات وأهداف وأخبار جميع البطولات العربية والأفريقية والأوروبية وقناة بي إن سبورت beIN Sports المفتوحة اهتمامها ليس في مجال كرة القدم فقط بل تهتم بجميع الألعاب الرياضية بمختلف أنواعها وهذا ما جعل القناة مصدر اهتمام المشاهدين في مختلف دول العالم واصبح تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة هو الأكثر بحثا على مؤشر البحث الشهير جوجل.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC سهيل سات 11547 27500 عمودى 2/3 سهيل سات 11585 27500 عمودى 2/3 سهيل سات 11623 27500 عمودى 2/3 نايل سات 12264 27500 أفقى 2/3 نايل سات 12475 27500 أفقى 2/3 نايل سات 12245 27500 أفقى 2/3

دوري نجوم قطر لكرة القدم على بي ان سبورت المفتوحة

الدوري القطري هو دوري خاص بفرق دولة قطر ويضم هذا الدوري أربعة عشر فريقا وينقسم الدوري القطري الى مرحلتين ويعتبر هذا الدوري من أكثر الدوريات مشاهدة في الوطن العربية حيث يطلق عليه دورى المحترفين لأنه يضم عدد كبير جدا من المحترفين العرب والأجانب ومن الأندية التى شاركت في الدوري هم النادي الأهلي نادي قطر ونادي لخويا القطري ونادي الجيش ونادي السد ونادي ام صلال ونادي السيلية.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة.

تنقل قناة بي ان سبورت الدوري المغربي لكرة القدم ويجمع هذا الدوري الأندية المغربية وكان يطلق علية سابقا اسم بطولة اتصالات المغرب أو البطولة الوطنية الاحترافية والجدير بالذكر أن الدوري المغربي تم تأسيسة في عام 1965 ويضم الدوري 16 نادي يلعب كل نادي مع الأخر مرتين ذهابا وايابا ويعد نادي الوداد الرياضي هو الأكثر تتويجا بالبطولة, كما يمكنكم معرفة تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS الجديد 2019 الناقلة لأهم و أقوى المباريات

الدوري الجزائري

كان يطلق على الدوري الجزائري في بدايته اسم البطولة الوطنية الجزائرية للدرجة الأولى ويتكون الدوري من ست عشر فريق وكان أخر من تمكن من الحصول على البطولة هو نادى اتحاد الجزائر وهو أكثر الفائزين باللقب هو شبيبة القبائل أربع عشر مرة ويأتي من بعدهم فى المركز التانى فريق ووفاق سطيف واتحاد الجزائر سبع مرات.

الجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي إن كانت أعلنت أنها سوف تقوم بالناقل الحصري للمونديال فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، عن اختيار إذاعة ٢٢ مباراة مجاناً على القناة المفتوحة بعد اتفاقها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”