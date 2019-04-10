تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية beIN Sports News على نايل سات

تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية هي من أهم وأشهر القنوات الرياضية لعرض كل ما هو جديد من الأخبار الرياضية والمحلية وأيضا العالمية تابعة لشبكة الجزيرة الفضائية تم إنشاءها عام 2011 وهي فرع من باقة بي ان سبورت كما أنها القناة المفتوحة الوحيدة ضمن مجموعة قنوات أعيد إفتتاحها مرة أخرى بعد أن أنضمت لباقة قنوات بي ان سبورت عام 2014 , قناة بي ان سبورت الإخبارية تتمتع بجودة إنش دي على القمر أثناء بثها على نايل سات ، كما أنها تقوم بعرض كل برامجها على مدار اليوم دون إنقطاع أثناء البث المباشر وتعرض ملخص لجميع المباريات كاملة على رأس الساعة بموجز لأهم الأحداث والأهداف.

تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية.

تميزت تلك القناة بالعديد من المميزات التى جعلتها أشهر القنوات الرياضية بحثا من محبي وعشاق الرياضة والساحرة المستديرة ومتابعة المباريات العالمية والمحلية حيث أنها تحرص دائما على إستخدام أحدث التكنولوجيا المتطورة اتش دي لضمان جودة البث, تقدم مضمون رياضي ترفيهي وتثقيفي يضم كل ما يبحث عنه المشاهدين, في مصر والوطن العربي وتواجدها المستمر على مواقع التواصل الإجتماعي للتواصل مع مشاهديها وتواجدها على الموقع الإلكتروني التابع بالمجموعة المالكة لها وتبث الكثبر من الفيديوهات على اليوتيوب. وتشاهدون أيضا تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS الجديد 2019 الناقلة لأهم و أقوى المباريات

برامج قناة بي ان سبورت الإخبارية.

تقوم بعرض العديد من البرامج الهامة لعرض كافة الأخبار الرياضية العالمية التي يبحث عتها جميع الرياضيين في كل مكان وتنقل أهم الفاعليات والمناسبات الرياضية أول بأول مع تغطية الدوريات سواء الدوري الإنجليزي والإيطالي والأسباني والفرنسي.

برنامج الليغا في أسبوع ع ويذاع يوم الجمعة من كل أسبوع، برنامج موعد مع الكالتشيو يخص الكرة الإيطالية, برنامج من بريطانيا وهو برنامج أسبوعي يخص الدوري الإنجليزي, برنامج كرة فرنسا وهو برنامج اسبوعي يتحدث عن الكرة الفرنسية, برنامج الدوري الأوروبي, برنامج الحصاد الرياضي, برنامج كل العرب, برنامج لقاء الصحافة, برنامج ميركاتو, وغيرهم من أهم وأشهر البرامج.

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12604 H 27500 نايل سات

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