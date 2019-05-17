تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية على النايل سات وسهيل سات

تردد قناة بي ان سبورت، يبحث جميع عشاق الساحرة المستديرة في جميع أرجاء المنطقة العربية عن تردد قناة بي ان سبورت، حيث تعتبر القناة الأولى في مجال الرياضة وتمتلك حقوق أقوى الدوريات الأوروبية والعالمية، وتعد قناة بي إن سبورت الإخبارية المجانية مطلبا لدى الكثيرين ممن لايمتلكون ثمن الباقة، حيث تبث القناة ملخص شاملا لكل مباراة مع تحليل متميز من المحللين الرياضيين العملين في القناة.

تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية على النايل سات

التردد 12604

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3

الإستقطاب عمودي

تردد بي ان سبورت الإخبارية على سهيل سات

التردد 11566

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3

الإستقطاب أفقي

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وتمتلك قناة بي سبورت حقوق بث كل من الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإسباني،الدوري الإيطالي، الدوري الألماني الدوري الفرنسي، دوري أبطال أوروبا الدوري الأوروبي، دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال آسيا، إضافة غلى الكثير من البطولات العربية والعالمية.

وتبث على قناة بي إن سبورت الإخبارية برامج عديدة لعل من أهم تلك البرامج الشيقة.