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تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في بطولة الدوري الانجليزي

بواسطة حسين كراز
تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يوناتيد في الرابطة الانجليزية تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يوناتيد في الرابطة الانجليزية

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم في الوطن العربي والعالم عن طريقة من أجل ضبط إشارة قناة بي ان سبورت الرياضية bein sport 2020 الناقلة لبطولة الدوري الإنجليزي والعديد من البطولات العالمية الأخرى، حيث سوف تعمل القناة على نقل مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الأسبوع 25 من بطولة الدوري الانجليزي،وتعتبر هذه القناة من ضمن أهم وأبرز القنوات الرياضية التى تعمل على نقل الأحداث الرياضية في الوطن العربي والعالم، وتمتلك القناة شعبية رهيبة لدى عشاق كرة القدم وذلك بسبب المحتوى المميز الذى تعمل القناة على تقديمه للمواطنين.

بطاقة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي

نستعرض لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة التفاصيل المتعلقة في في المباراة المنتظرة بين توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي، وذلك من خلال الجدول التالي :-

المباراةالقناة الناقلةموعد المباراةمناسبة المباراةملعب المباراة
توتنهام ضد مانشستر سيتيقناة بي ان سبورت7:30 مساءاً بتوقيت السعودية
6:30 مساءاً بتوقيت مصر
7:30 مساءاً بتوقيت البحرين
8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان
7:30 مساءاً بتوقيت الكويت
7:30 مساءاً بتوقيت قطر.		الأسبوع 22 من بطولة الدوري الانجليزياستاد توتنهام هوتسبر

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن كيفية متابعة المباراة الكبيرة بين الفريقان في الدوري الانجليزي، وسوف نستعرض لكم من خلال الجدول التالي تردد قناة بي ان سبورت الرياضية، حيث يمكنك ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي :-

القمرالترددترميزمعامل تصحيحالإستقطاب
نايل سات11054275002/3أفقي

تردد قناة بي ان سبورت bein sport الإخبارية

الترددالقطبيةترميزمعامل تصحيح الخطأ
12604عامودي275002/3

حسين كراز

    كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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