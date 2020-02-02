تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في بطولة الدوري الانجليزي

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم في الوطن العربي والعالم عن طريقة من أجل ضبط إشارة قناة بي ان سبورت الرياضية bein sport 2020 الناقلة لبطولة الدوري الإنجليزي والعديد من البطولات العالمية الأخرى، حيث سوف تعمل القناة على نقل مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الأسبوع 25 من بطولة الدوري الانجليزي،وتعتبر هذه القناة من ضمن أهم وأبرز القنوات الرياضية التى تعمل على نقل الأحداث الرياضية في الوطن العربي والعالم، وتمتلك القناة شعبية رهيبة لدى عشاق كرة القدم وذلك بسبب المحتوى المميز الذى تعمل القناة على تقديمه للمواطنين.

بطاقة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي

نستعرض لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة التفاصيل المتعلقة في في المباراة المنتظرة بين توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي، وذلك من خلال الجدول التالي :-

المباراة القناة الناقلة موعد المباراة مناسبة المباراة ملعب المباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي قناة بي ان سبورت 7:30 مساءاً بتوقيت السعودية

6:30 مساءاً بتوقيت مصر

7:30 مساءاً بتوقيت البحرين

8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان

7:30 مساءاً بتوقيت الكويت

7:30 مساءاً بتوقيت قطر. الأسبوع 22 من بطولة الدوري الانجليزي استاد توتنهام هوتسبر

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن كيفية متابعة المباراة الكبيرة بين الفريقان في الدوري الانجليزي، وسوف نستعرض لكم من خلال الجدول التالي تردد قناة بي ان سبورت الرياضية، حيث يمكنك ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي :-

القمر التردد ترميز معامل تصحيح الإستقطاب نايل سات 11054 27500 2/3 أفقي

تردد قناة بي ان سبورت bein sport الإخبارية