تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد الدوري الاسباني

نستعرض لكم متابعينا الكرام تردد قناة بي ان سبورت الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الأسبوع الثاني والعشرين من بطولة الدوري الاسباني، حيث تعتبر هذه القناة هي القناة الحصرية التي تقوم بنقل المحتوى الرياضي المميز، وذلك على مستوى الوطن العربي، حيث تعتبر هذه القناة من ضمن أهم وأبرز القنوات الرياضية في الوطن العربي والتى تعمل على نقل المحتوى الرياضي المميز والفريد من نوعه، وتضم القناة كوكبة كبيرة من النجوم المعلقين والمذيعين والرياضيين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتعمل على نقل كافة البطولات المحلية والعالمية.

بطاقة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الاسباني

يبحث الكثير من عشاق الكرة الاسبانية عن تفاصيل المباراة المنتظرة بين الفريقان الريال واتلتيكو ضمن بطولة الدوري الاسباني، حيث يمكنك عزيزي الزائر من معرفة كل ما يتعلق في المباراة من خلال الجدول التالي :-

المباراة القناة الناقلة موعد المباراة مناسبة المباراة ملعب المباراة ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد قناة بي ان سبورت 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية

5:00 مساءاً بتوقيت مصر

7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان

6:00 مساءاً بتوقيت الكويت

6:00 مساءاً بتوقيت قطر. الأسبوع 22 من عمر الدوري الاسباني سانتياجو برنابيو

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني