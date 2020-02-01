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تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد الدوري الاسباني

بواسطة حسين كراز
تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يوناتيد في الرابطة الانجليزية تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يوناتيد في الرابطة الانجليزية

نستعرض لكم متابعينا الكرام تردد قناة بي ان سبورت الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الأسبوع الثاني والعشرين من بطولة الدوري الاسباني، حيث تعتبر هذه القناة هي القناة الحصرية التي تقوم بنقل المحتوى الرياضي المميز، وذلك على مستوى الوطن العربي، حيث تعتبر هذه القناة من ضمن أهم وأبرز القنوات الرياضية في الوطن العربي والتى تعمل على نقل المحتوى الرياضي المميز والفريد من نوعه، وتضم القناة كوكبة كبيرة من النجوم المعلقين والمذيعين والرياضيين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتعمل على نقل كافة البطولات المحلية والعالمية.

بطاقة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الاسباني

يبحث الكثير من عشاق الكرة الاسبانية عن تفاصيل المباراة المنتظرة بين الفريقان الريال واتلتيكو ضمن بطولة الدوري الاسباني، حيث يمكنك عزيزي الزائر من معرفة كل ما يتعلق في المباراة من خلال الجدول التالي :-

المباراةالقناة الناقلةموعد المباراةمناسبة المباراةملعب المباراة
ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريدقناة بي ان سبورت6:00 مساءاً بتوقيت السعودية
5:00 مساءاً بتوقيت مصر
7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان
6:00 مساءاً بتوقيت الكويت
6:00 مساءاً بتوقيت قطر.		الأسبوع 22 من عمر الدوري الاسبانيسانتياجو برنابيو

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

القمر الصناعيالترددمعدل الترميزالإستقطابالتصحيح
نايل سات1260427500أفقي2/3
نايل سات1260827500أفقي2/3
سهيل سات1156627500أفقي2/3

حسين كراز

    كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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