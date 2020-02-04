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تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة ليفربول وشوروسبري تاون في كأس الاتحاد الانجليزي

بواسطة حسين كراز
تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة ليفربول وشوروسبري تاون في كأس الاتحاد الانجليزي تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة ليفربول وشوروسبري تاون في كأس الاتحاد الانجليزي

نستعرض لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة التفاصيل المتعلقة في تردد قناة بي ان سبورت الرياضية الناقلة لمباراة ليفربول و شوروسبري تاون في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تعتبر القناة من ضمن أهم وأبرز القنوات الرياضية التى تعمل على نقل المحتوى الرياضي بصورة حصرية، وتضم القناة كوكبة كبيرة من المعلقين والمذيعين ومقدمي البرامج والمراسلين على مستوى دول العالم من أجل الوقوف على كافة الأحداث الرياضية الحاصلة في العالم.

هذا وتعمل قناة بي ان سبورت على كافة الأقمار الصناعية بصورة مشفرة وهنالك فقط القناة الإخبارية هي القناة المفتوحة، وتعمل القناة من خلال اشتراك سنوي يقوم به المواطن من أجل الإستمتاع بالتغطية الرائعة لكافة البطولات التى تقوم القناة بنقلها.

بطاقة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي

المباراةالقناة الناقلةموعد المباراةمناسبة المباراةملعب المباراة
ليفربول ضد شوروسبري تاونقناة بي ان سبورت10:45 مساءاً بتوقيت السعودية
9:45 مساءاً بتوقيت مصر
11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان
10:45 مساءاً بتوقيت الكويت
10:45 مساءاً بتوقيت قطر.		كأس الإتحاد الإنجليزي (الدور الرابع)آنفيلد

تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة ليفروبول وشوروسبري تاون

نستعرض لكم قناة بي ان سبورت من أجل الإستمتاع بأفضل تغطية لكافة الأحداث الرياضية على مستوى الوطن العربي والعالم من خلال الجدول التالي :-

القمر الصناعيالترددمعدل الاستقطابمعدل الترميزتصحيح الخطأ
نايل سات12604أفقي275002/3
نايل سات11054عمودي275002/3
نايل سات11013عمودي275002/3

حسين كراز

    كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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