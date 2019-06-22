تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN MAX الناقلة لمباريات بطولة كأس امم افريقيا 2019

يبحث الكثير من عشاق بطولة كأس امم افريقيا عن تردد تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN MAX حيث تعتبر من أبرز القنوات الرياضية الفضائية الموجودة على الساحة العربية ، حيث تقوم القناة بتغطية كافة الاحداث الحاصلة في البطولة الأفريقية ، وتتميز القناة بأنها تمتلك شعبية كبيرة بين صفوف المتابعين والعشاق لكرة القدم السمراء ، وسوف تقوم القناة بتغطية كافة المباريات من خلال التعليق بعديد الأصوات المشهورة ، وبث إستديو تحليلي قبل وبعد المباراة من أجل تغطية كافة أحداث المباراة .

تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN MAX



نرصد لكم متابعينا الكرام تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN MAX من اجل متابعة كافة مباريات بطولة كأس امم افريقيا ، والتي تقام في جمهورية مصر العربية ، حيث ستقوم القناة بتغطية كافة أحداث المباراة ، وتعليق عصام عبده ، ويتم تغطية المباراة من خلال إستديو تحليلي قبل وبعد المباراة ، ويمكنك ضبط تردد القناة من خلال ما يلي :-

beIN MAX HD1 – التردد beIN MAX HD4 12245 27500 2/3 رأسي V

beIN MAX HD2- التردد beIN MAX HD3 12264 27500 2/3 رأسي V

MAX HD2 11013 27500 أفقي 2/3

MAX HD3 11013 27500 أفقي 2/3

MAX HD4 12604 27500 أفقي 2/3

مواعيد المباريات اليوم في بطولة كأس امم افريقيا