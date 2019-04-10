تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS الجديد 2019 الناقلة لأهم و أقوى المباريات

تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS, هي من أكثر القنوات بحثا في عالم الرياضة والذي يتابعها عدد كبير من المشاهدين في مصر وجميع أنحاء العالم, ثبث مختلف البرامج التحليلية والإخبارية لجميع المباريات و ايضا أهم المنافسات العالمية, بي ان سبورت هي من ضمن القنوات التابعة لبي ان تم اطلاقها عام 2011 ولاقت إقبالا كبيرا لدى جماهير عشاق كرة القدم , قناة بي ان سبورت تمتلك حقوق البث المباشر لأهم الدوريات العالمية، ومنها الدوري الأوروبي والانجليزي , والدوري الإيطالي الممتاز والدوري الإسباني ودوري الدرجة الأولى الفرنسي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وغيرهما من الدوريات الهامة.

تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS.

هذا بالإضافة إلى حقوق بث مباشر لمباريات كأس العالم وتتميز أيضا بوضوح شاشتها وقوة ارسالها بشكل مستمر على مدار 24 ساعة لمشاهدتها ومعرفه كل ما هو جديد حول الساحة الرياضية في انحاء العالم كما تنفرد بي ان سبورت بمجموعه من القنوات المشفرة التي تقوم ببث البطولات العالميه على القمر الصناعي نايل سات و سهيل سات كاملة وهذة القنوات المشفرة تابعه لمجموعة بي إن الإعلامية , كما يتم عرض محتواها وبرامجها في منطقة الشرق الأوسط من خلال 17 قناة وشمال أفريقيا وفرنسا حيث تبث هناك 3 قنوات وهم ” Bein Sports1 و Bein Sports 2 و Bein Sports max ” والولايات المتحدة الأمريكية هناك تبث قناتين تم انشاءهم في عام 2012 كما أطلقت خدمة بث المباشر عن طريق الإنترنت في كندا في 10- 2013 ثم في عام 2014 أطلقت قناة جديدة كما تمتلك بي إن الإعلامية تصريح بالبث بعد شراء الحقوق من قنوات سيتانتا سبورت الأسترالية كما استطاعت أن تصل الى كلا من إندونيسيا والفلبين وهونغ كونغ وتايوان وأسبانيا, كما يمكنكم أيضا معرفة تردد قنوات MBC مصر الجديد 2019 1&2 على القمر الصناعي نايل سات.

وأسبانيا.

تردد شاشة قناة بي ان سبورت المفتوحة

القمر التردد والاستقطاب معدل الترميز النايل سات 12245 عمودي 27500 سهيل سات 1 11566 أفقي 27500 نايل سات الارسال dvb-s2 التعديل 8 psk 12730 تلقائي 27500

تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة والمشفرة.

سهيل ١ @ °25.5 درجة شرق

التردد (ميجا هرتز) 11547 معدّل استقطاب الموجة Vertical معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11585 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11623 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11642 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11566 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11084 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11669 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11122 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11103 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11065 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

يوتلسات @ °8 درجات غرب

التردد (ميجا هرتز) 11180 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11013 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11054 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 12604 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

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