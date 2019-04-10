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تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS الجديد 2019 الناقلة لأهم و أقوى المباريات

كتب ناصر إبراهيم آخر تحديث

تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS, هي من أكثر القنوات بحثا في عالم الرياضة والذي يتابعها عدد كبير من المشاهدين في مصر  وجميع أنحاء العالم, ثبث  مختلف البرامج التحليلية والإخبارية لجميع المباريات و ايضا أهم المنافسات العالمية, بي ان سبورت هي من ضمن القنوات التابعة لبي ان تم  اطلاقها عام 2011  ولاقت إقبالا كبيرا لدى جماهير عشاق كرة القدم , قناة بي ان سبورت تمتلك حقوق البث المباشر لأهم الدوريات العالمية، ومنها الدوري الأوروبي والانجليزي , والدوري الإيطالي الممتاز والدوري الإسباني ودوري الدرجة الأولى الفرنسي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وغيرهما من الدوريات الهامة.

تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS.

هذا بالإضافة إلى حقوق بث مباشر لمباريات كأس العالم وتتميز أيضا بوضوح شاشتها وقوة ارسالها  بشكل مستمر على مدار  24 ساعة  لمشاهدتها ومعرفه كل ما هو جديد حول الساحة الرياضية في انحاء العالم كما تنفرد بي ان سبورت بمجموعه من القنوات المشفرة التي تقوم ببث البطولات العالميه على القمر الصناعي نايل سات و سهيل سات كاملة وهذة القنوات المشفرة تابعه لمجموعة بي إن الإعلامية , كما يتم عرض محتواها وبرامجها في منطقة الشرق الأوسط من خلال 17 قناة وشمال أفريقيا وفرنسا حيث تبث هناك 3 قنوات وهم ” Bein Sports1 و Bein Sports 2 و Bein Sports max ” والولايات المتحدة الأمريكية هناك تبث قناتين تم انشاءهم في عام 2012 كما أطلقت خدمة بث المباشر عن طريق الإنترنت في كندا في  10- 2013 ثم في عام 2014 أطلقت قناة جديدة كما تمتلك بي إن الإعلامية تصريح بالبث بعد شراء الحقوق من قنوات سيتانتا سبورت الأسترالية كما استطاعت أن تصل الى كلا من إندونيسيا والفلبين وهونغ كونغ وتايوان وأسبانيا, كما يمكنكم أيضا معرفة تردد قنوات MBC مصر الجديد 2019 1&2 على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS الجديد 2019 الناقلة لأهم و أقوى المباريات

وأسبانيا.

تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS الجديد 2019 الناقلة لأهم و أقوى المباريات

تردد شاشة قناة بي ان سبورت المفتوحة

القمر           التردد والاستقطاب  معدل الترميز
 النايل سات         12245 عمودي     27500
سهيل سات 1          11566 أفقي    27500
نايل سات  الارسال dvb-s2 التعديل 8 psk 12730 تلقائي    27500

 

تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة والمشفرة.

سهيل ١ @ °25.5 درجة شرق 

تردد قنوات بي ان سبورت
التردد (ميجا هرتز)11547
معدّل استقطاب الموجةVertical
معدّل الترميز27500
معدّل تصحيح الخطأ2/3
إشارة ارسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS الجديد 2019 الناقلة لأهم و أقوى المباريات
التردد (ميجا هرتز)11585
معدّل استقطاب الموجةعامودي
معدّل الترميز27500
معدّل تصحيح الخطأ2/3
إشارة ارسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS الجديد 2019 الناقلة لأهم و أقوى المباريات
التردد (ميجا هرتز)11623
معدّل استقطاب الموجةعامودي
معدّل الترميز27500
معدّل تصحيح الخطأ2/3
إشارة ارسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS الجديد 2019 الناقلة لأهم و أقوى المباريات
التردد (ميجا هرتز)11642
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
معدّل تصحيح الخطأ2/3
إشارة ارسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS الجديد 2019 الناقلة لأهم و أقوى المباريات
التردد (ميجا هرتز)11566
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
معدّل تصحيح الخطأ2/3
إشارة ارسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS الجديد 2019 الناقلة لأهم و أقوى المباريات
التردد (ميجا هرتز)11084
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
معدّل تصحيح الخطأ2/3
إشارة ارسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
تردد قنوات بي ان سبورت
التردد (ميجا هرتز)11669
معدّل استقطاب الموجةعامودي
معدّل الترميز27500
معدّل تصحيح الخطأ2/3
إشارة ارسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS الجديد 2019 الناقلة لأهم و أقوى المباريات
التردد (ميجا هرتز)11122
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
معدّل تصحيح الخطأ2/3
إشارة ارسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS الجديد 2019 الناقلة لأهم و أقوى المباريات
التردد (ميجا هرتز)11103
معدّل استقطاب الموجةعامودي
معدّل الترميز27500
معدّل تصحيح الخطأ2/3
إشارة ارسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS الجديد 2019 الناقلة لأهم و أقوى المباريات
التردد (ميجا هرتز)11065
معدّل استقطاب الموجةعامودي
معدّل الترميز27500
معدّل تصحيح الخطأ2/3
إشارة ارسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS الجديد 2019 الناقلة لأهم و أقوى المباريات

يوتلسات @ °8 درجات غرب

التردد (ميجا هرتز)11180
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
معدّل تصحيح الخطأ2/3
إشارة ارسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

 

beIN SPORTS الرياضية
التردد (ميجا هرتز)11013
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
معدّل تصحيح الخطأ2/3
إشارة ارسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS الجديد 2019 الناقلة لأهم و أقوى المباريات
التردد (ميجا هرتز)11054
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
معدّل تصحيح الخطأ2/3
إشارة ارسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
القنوات الرياضية
التردد (ميجا هرتز)12604
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
معدّل تصحيح الخطأ2/3
إشارة ارسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

 

 

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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