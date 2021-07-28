تردد قناة بي ان سبورت extra 2.. الناقلة لمباراة مصر وإستراليا أولمبياد طوكيو بدون تشفير

تصدر تردد قناة بي إن سبورت Xtra محركات البحث وتريند جوجل حيث ينتظر الجمهور الرياضي تغطية القناة نقل مباراة مصر ضد أستراليا بتوقيت القاهرة، وتجري المنافسة وسط حماس الجماهير العربية لمؤازرة منتخب مصر في المباراة المنظمة ضمن بطولة أولمبياد طوكيو 2021 التي تقام في الساعة 1 ظهراً اليوم الأربعاء الموافق 28 يوليو 2021، حيث يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وإستراليا وفي مقدمته تلك القنوات هي بين سبورت اكسترا المفتوحة على يوتل سات بمدار قريب من نايل سات.

BeIn Sports Xtra 2

يمكن العثور على قناة BeIn Sports Xtra 1 بمعدلات تردد خاص بالقمر الصناعي نايل سات، وهي تبث بإشارة ذات جودة عالية معتمدة في ذلك تقنية نظام البث المتطور HD الداعمة للدقة العالية ونقاوة الصوت . إذا لم تكن تعرف كيفية تنزيل القناة توقع الخطوات الصحيحة لضبطها في اجهزة الاستقبال بالنحو الآتي:

ضبط تردد قناة بي ان سبورت EXTRA

من قائمة الريموت اضغط على زر القائمة

الانتقال الى تبويب التركيب

ومن ثم يتم اختيار القمر الصناعي نايل سات

تأكد من تحديد البحث اليدوي

أدخل التردد الخاص بالقناة، جهة القطبية عمودي او أفقي وكذلك معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطا

عمل حفظ ليتم البحث عن القناة على القمر الذي حددته بواسطة التردد الذي ادخلته وهو

12604

استقطاب عمودي

معامل ترميز 27000

معدل تصحيح الخطا 2/3

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