تردد قناة بي ان سبورت max الرياضية ⚽ على النايل سات وعرب سات

الملايين من محبي الساحرة المستديرة فى كل مكان يبحثون عن القنوات الناقلة لمباريات بطولة الأمم الأفريقية وذلك من اجل متابعة جميع المباريات لكافة المنتخبات العربية والأفريقية فى تلك البطولة العامة وكذلك تقوم تلك القناة بنقل بطولات كاس العالم للمنتخبات والأندية حيث يمكن مشاهدة مونديال كأس العالم لكرة القدم من خلال تردد قناة بي أن سبورت max الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات وهوت بيرد، من خلال هذا المقال سوف نرفق لحضراتكم الإشارة لكل قمر صناعي لكى تستطيعوا مشاهدة باقة مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN SPORTS MAX بكل سهولة.

تردد قناة beIN SPORTS MAX علي النايل سات

لدي باقة beIN SPORTS MAX مجموعة من القنوات الناطقة باللغة العربية والفرنسية وذلك لكى يتابعها العديد من محبي رياضة كرة القدم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمكن متابعة جميع مباريات تصفيات الأمم الأفريقية وكذلك كافة البطولات الأوربية والأسيوية على مستوي العالمي من خلال التردد الموضح لكم بالنقاط التالية.

مصدر القناة : قطر.

لغة البث : عربي.

القمر الصناعي : Nilesat 101/102.

توجيه الطبق نحو : 7 غربا.

التردد : 12245.

الاستقطاب : عمودي.

الترميز : 27500.

التصحيح : 2/3.

تردد قناة بي ان سبورت max علي عرب سات

القمر الصناعي : Arabsat 2C/2D/3A.

اتجاه طبق الارسال نحو : 26 شرقا.

التردد : 11180.

الاستقطاب : عمودي.

الترميز : 27500.

التصحيح : 2/3.

يمكنكم متابعة جميع مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2017 باللغة العربية من خلال التردد الجديد لقناة bein sports max والتى من خلالها يمكن الاستمتاع بمتابعة جميع البطولات العربية والمحلية على الهواء مباشرة وبدون تقطيع فى استقبال الصورة أثناء إذاعة جميع المباريات مباشرة، وختاما فى حالة وجود مشاكل أثناء إدخال التردد يمكنكم ترك استفساراتكم بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم على الفور.