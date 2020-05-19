تردد قناة بي بي سي فارسي bbc persian على قمر هوت بيرد SD بث مباشر

تردد قناة بي بي سي فارسي هي إحدى قنوات شبكة بي بي سي البريطانية، تصدر القناة باللغة الفارسية لإستعراض محتوى إخبار يضمن نشرات أخبارية وبرامج إذاعية سياسية حوارية وإجتماعية وثقافية. تأسست القناة في 2009 لتكون موجهة للناطقين باللغة الفارسية في إيران وأفغانستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

قناة بي بي سي الفارسية

يتم بث القناة الفضائية BBC Persiam على قمر هوت بيرد، مع تشغيل البث التلفزي بشكل متواصل على مدار 24 ساعة بدون توقف، يتم تقديم برامج حوارية تستهدف الشأن السياسي وتستضيف كل المحلليين والناشطين والخبراء والمعنيين للدخول في نقاشات في كل ما يتعلق بالأحداث وقضايا الرأي العام في إيران.

كما ان قناة bbc فارسي تبث عبر الأنترنت من خلال موقعها الرسمي، كل ما هو عليك التوجه لقسم البث المباشر بضغطة زر، للحصول على بث مباشر لقناة بي بي سي فارسي في خدمة مجانية لا تتطلب إشتراك شهري والتي يستفيد الملايين منها.

وتقدم نشرات أخبارية تشمل أقسام السياسة والإقتصاد والرياضة والثقافة، كما تشتهر بأفلامها الوثائقية عالية الإحترافية، كما أنه تسلط الضوء على كل الأحداث والقضايا وتعمد الى ضم الآراء الشخصية وتبادل وجهات النظر للمراقبين من كتاب ومسؤولين وصحفيين، مما يسهم في صنع الرأي من خلال حوارات لا تقصي طرف بعينه لتكون قناة عصرية تسمح بتادل الطرح بشكل حر.

تردد قناة BBC PERSIAN على هوت بيرد