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تردد قناة بي بي سي فارسي bbc persian على قمر هوت بيرد SD بث مباشر

بواسطة زكريا منير
قناة بي بي سي فارسي 2020

تردد قناة بي بي سي فارسي هي إحدى قنوات شبكة بي بي سي البريطانية، تصدر  القناة باللغة الفارسية لإستعراض محتوى إخبار يضمن نشرات أخبارية وبرامج إذاعية سياسية حوارية وإجتماعية وثقافية. تأسست القناة في 2009 لتكون موجهة للناطقين باللغة الفارسية في إيران وأفغانستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

1 قناة بي بي سي الفارسية
2 تردد قناة BBC PERSIAN على هوت بيرد

قناة بي بي سي الفارسية

يتم بث القناة الفضائية BBC Persiam على قمر هوت بيرد، مع تشغيل البث التلفزي بشكل متواصل على مدار 24 ساعة بدون توقف، يتم تقديم برامج حوارية تستهدف الشأن السياسي وتستضيف كل المحلليين والناشطين والخبراء والمعنيين للدخول في نقاشات في كل ما يتعلق بالأحداث وقضايا الرأي العام في إيران.

كما ان قناة bbc فارسي تبث عبر الأنترنت من خلال موقعها الرسمي، كل ما هو عليك التوجه لقسم البث المباشر بضغطة زر، للحصول على بث مباشر لقناة بي بي سي فارسي في خدمة مجانية لا تتطلب إشتراك شهري والتي يستفيد الملايين منها.

وتقدم نشرات أخبارية تشمل أقسام السياسة والإقتصاد والرياضة والثقافة، كما تشتهر بأفلامها الوثائقية عالية الإحترافية، كما أنه تسلط الضوء على كل الأحداث والقضايا وتعمد الى ضم الآراء الشخصية وتبادل وجهات النظر للمراقبين من كتاب ومسؤولين وصحفيين، مما يسهم في صنع الرأي من خلال حوارات لا تقصي طرف بعينه لتكون قناة عصرية تسمح بتادل الطرح بشكل حر.

تردد قناة BBC PERSIAN على هوت بيرد

التردد 12322 frequency
القمر Hotbird 13B Satellite
القطبية H Polar
ترميز 27500 encoding
معدل تصحيح الخطأ 3/4 FEC
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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