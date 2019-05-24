تردد قناة تايم سبورت Time sport الناقلة كأس أمم إفريقيا أرضي وفضائي على النايل سات

اضبط تردد قناة تايم سبورت الجديدة على النايل سات، لاستقبال تردد Time sport الناقلة مباريات كأس أمم إفريقيا للبث الأرض والفضائي مجاناً على النايل سات في مصر، بعد الإعلان عن موعد إطلاق القناة، والتب تضم باقة من نجوم الرياضة والنقد الرياضي في مصر، لتغطية أحداث كأس أمم إفريقيا توتال مصر 2019، والمقرر بدأ فاعليتها في 21 يونيو المقبل، بمشاركة 24 منتخب إفريقي لأول مرة في تاريخ المنافسات، ستستضيفهم أرض الكنانة لمدة شهر للمنافسة على حصد اللقب الإفريقي.

استقبل تردد قناة تايم سبورت واستمتع بتغطية شاملة لأحداث بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، حيث من المنتظر أن تكون القناة هي نواة تطوير العمل الرياضي والتغطية الإعلامية في التلفزيون المصري، والتي تعد نتاج برتكول التعاون بين شركة إعلام المصريين و الهيئة الوطنية للإعلام، وستوفر تغطية شاملة لجميع المباريات ونقلها عبر الترددات الأرضية للقناة، التي يمكن استقبالها على أجهزة الاستقبال أو بدون، سواء لأجهزة الاستقبال عالية الجودة عبر Time sport HD، وتردد قناة time sport sd على القمر الصناعي النايل سات.

متابعة استعدادات منتخب مصر والمنتخبات المشاركة وتغطية مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 من خارج وداخل المعلب، عبر استوديو قناة تايم سبورت الجديدة، والذي اعد خصيصاً ليكون من اكبر الاستوديوهات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ومن خلال تردد قناة تايم سبورت على النايل سات، والترددات الأرضية سيتمكن مشجعي وعشاق الرياضة من متابعة البطولة بكل سهولة انطلاق من حقوق مصر في التغطية الإعلامية لهذه النسخة من can 2019.

اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز جودة الصورة تايم سبورت النايل سات 11449 أفقي 27500 sd/hd

تردد Time sport

عبر تردد قناة تايم سبورت سنتعرف على كيفية متابعة المباريات، وكيفية استقبال الترددات الأرضية على أجهزة الاستقبال، بدون استخدام التوصيل عن طريق “الإريال” العادي أو التوصيل التقليدي، كل ذلك سيتم شرحة خلال الأسابيع المقبلة، حيث من المقرر انطلاق قناة سبورت رسميا يوم غدا السبت 25-5-2019.