تردد قناة تايم سبورت الأرضي وعلى نايل سات ونتائج أهم المباريات الودية استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وعلى النايل سات أصبح من أكثر الموضوعات التي تشغل بال كل متابعي الرياضة في مصر، جاءت أهمية القناة بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام مشاركة مع شركة برزنتيشن سبورت عن إطلاق قناة تايم سبورت المصرية لتكون المحطة الإعلامية الناقلة لمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية بصورة مجانية، حيث تمنح لوائح الكاف (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم) مجموعة القنوات القطرية bein sports الحقوق الحصرية لنقل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية على قنواتها في مصر وشمال إفريقيا ودول الخليج العربي، وفي ذات السياق تعطي لوائح الكاف الحق للدولة المنظمة للبطولة الحق في النقل الأرضي المجاني لمباريات البطولة، لهذا جاء سعي الدولة المصري لإطلاق تردد قناة تايم سبورت المجانية لتقديم تغطية حية وكاملة لكافة أحداث بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

سنقدم لكم سويا في هذا الموضوع عرض تردد قناة تايم سبورت 2019 على نايل سات، كما سنوضح بالتفصيل كيفية ضبط ترد قناة تايم سبورت الأرضي والطريقة المثلى لاستقبال أفضل صورة للقناة داخل مصر، مع تناولنا لأهم الأخبار التي تخص بطولة كأس الأمم الإفريقية.

تردد قناة تايم سبورت

كما ذكرنا فأن لوائح الكاف تمنح الدولة المنظمة الحق في النقل المجاني لجميع مباريات البطولة عبر الترددات الأرضية فقط، وعلى الرغم من ذلك تمتلك قناة تايم سبورت تردد عبر قمر النايل سات وتردد أخر أرضي، في الجدول التالي عرضة سنعرض عليكم بيان تردد قناة تايم سبورت على نايل سات.

تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز معامل التصحيح 11449 نايل سات أفقي 27500 3/4

تردد قناة تايم سبورت الأرضي

الترددات الأرضية للقنوات كانت هي الوسيلة التقليدية قديما لمشاهدة القنوات التليفزيونية قبل انتشار الأقمار الصناعية، حيث كان بث إشارة القنوات التليفزيونية يتم عبر محطات تقوية الإرسال التليفزيوني المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، ويمكن استقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضي عبر الحيز UHF 32، إلا أن هذا الأمر مشروط بأن تكون الشاشات داعمة لخاصية استقبال الترددات الأرضية، وسنعرض عليكم فيما يلي أفضل طرق استقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضي بالتفصيل.

طريقة استقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضي

يتم استقبال إشارة ترددات القنوات الأرضية عن طريق جهاز الهوائي الأرضي (الاريال) حيث يتم توجيهه نحو محطة تقوية الإرسال التليفزيوني، ولاستقبال تردد قناة تايم سبورت لابد من التفرقة بين حالتين الأولى إذا كانت شاشة التليفزيون يتوافر بها خاصية استقبال الترددات الأرضية، والحالة الثانية إذ لم تكن شاشة التليفزيون يتوافر بها خاصية استقبال الترددات الأرضية.

أولا: إذ كانت الشاشة تحتوى على دعم استقبال الترددات الأرضية ففي هذه الحالة كل ما عليك فعلة هوا ضبط جهاز الاستقبال الهوائي نحو محطة تقوية الإرسال التليفزيوني، ثم توصيل الكابل الخاص به في مدخل الـ RF الموجود أسفل شاشة التليفزيون كما بالصورة، ثم بعد ذلك يتم ضبط تردد قناة تايم سبورت على UHF 32.

ثانيا: هذه الحالة الأكثر شيوعا بين شاشات التليفزيون في الوقت الحالي وهي الشاشات التي لا تدعم خاصية استقبال البث الرقمي أو الترددات الأرضة، ولكي يتم استقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضي في هذه الحالة لابد من الاستعانة بجهاز تحويل إشارة البث الرقمي إلى ديجيتال، حيث يتم توصيل كابل الـRF الخاص بالاريال بجهاز التحويل، ثم بعد ذلك يتم توصيل جهاز تحويل الإشارة بشاشة التليفزيون عن طريق كابل الـ HDMI وجدير بالذكر أن هذه الطريقة هي الطريقة الأفضل لمشاهدة أقوى صورة لقناة تايم سبورت.

المباريات الودية استعداد لأمم إفريقيا

لعبت العديد من المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية مجموعة من المباريات استعدادا للبطولة، وسنعرض عليكم فيما يلي بيان ببعض نتائج تلك المباريات حيث استطاعت الكاميرون تحقيق الانتصار على منتخب زامبيا بهدفين بهدف، وتعادلت أوغندا مع تركمنستان بدون أهداف، وتعادلت الكونغو التى تقع في مجموعة مر مع بوركينا فاسو، وفي واحده من أكبر مفاجئات المباريات الودية خسرت غانا أمام نامبيا في المباراة الودية التي جمعة بينهما

في الأخير مشاهدينا يسرنا ويسعدنا دائما استقبال أي أسئلة أو استفسارات فيما سبق طرحة عن طريق تعليقاتكم على هذا المقال، ولكل من يواجه أي مشكلات في طريقة ضبط تردد قناة تايم سبورت 2019 برجاء ترك تعليق وسنسعى لحلة فورا.