نقدم لكم تردد قناة تايم سبورت الارضي لاستقبال بث القناة التي تبث مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة على الأراضي المصرية، إذ سيتم بث مباراة الافتتاح بين مصر ضد زيمبابوي والتي تقام مساء يوم ال21 من يونيو في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وذلك بعد صدور قرار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن بث تردد قناة تايم سبورتس على تردد القناة الثانية الأرضية، ويمكن لجميع المشاهدين استقبال تردد قناة Time Sports الارضي بواسطة الاريال الهوائي وللحصول على أفضل جودة بث يمكن شراء جهاز،الاستقبال الخاص سواء كان الداخلي أو الخارجي.

تردد قناة تايم سبورت الارضي

يمكن استقبال قناة تايم سبورت على ترددين الأول ارضي والثاني فضائي ونتناول معكم في الجدول التالي تردد قنوات تايم سبورت الارضي والفضائي، ويقدم الاستديو التحليلي لمباراة الافتتاح بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي الإعلامي أحمد شوبير بينما يعلق على المباراة الكابتن مدحت شلبي على الرغم من عدم قيده بجدول معلقي مباريات البطولة، الجدير بالذكر أن تردد قناة time sport الارضي تم نقله على التردد الأرضي للقناة الثانية، وفيما يلي نستعرض معكم جدول الترددات: