تردد قناة تايم سبورت الارضية time sports التي تنقل مباريات بطولة الامم الافريقية 2019

يبحث الجميع عن تردد قناة تايم سبورت الارضية time sports والتي ستقوم بنقل جميع مباريات بطولة الامم الافريقية 2019 التي تقام على الاراضي المصرية والتي ينتظرها جميع المصريين وجميع البلدان الافريقية المشاركة في البطولة، حيث من المقرر ان تبدأ البطولة يوم 21 من شهر يونيو الجاري، حيث يكون افتتاح البطولة بين منتخب مصر الوطني وبين منتخب زيمبابوي، حيث من المقرر ان تشهد البطولة اقبال جماهيري كبير على الملاعب المصرية بالاضافة إلى تحقيق نسب مشاهدة عالية من جماهير الدول المشاركة ومحبي كرة القدم حول العالم.

تردد قناة تايم سبورت الارضية time sports

ورغم ان بطولة الامم الافريقية ستذاع فضائيا بشكل حصري من مجموعة قنوات بي ان سبورت التي قامت بشراء حقوق البث من الاتحاد الافريقي، إلا ان مصر اعلنت عن انطلاق قناة تايم سبورت التي من المقرر ان تذيع مباريات البطولة على التردد الارضي بالاضافة إلى اطلاق القناة على القمر الصناعي “نايل سات” الذي سيقوم بعمل ستوديو تحليلي قبل المباريات وبعدها لتحليل كافة مباريات البطولة.

اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح time sports نايل سات 11449 أفقي 27500 3/4

ويمكن استقبال القناة من خلال اجهزة الاستقبال الفضائية بمنتهى السهولة في جميع الدول العربية، حيث اعلنت ادارة القناة بأن الاستوديو التحليلي للمباريات سوف يضم نخبة كبيرة من أبرز نجوم التحليل في مصر والذين سيقومون بتحليل كافة المباريات وليس مباريات المنتخب الوطني فقط، بالاضافة إلى متابعة كافة كواليس البطولة.

بطولة امم افريقيا 2019

ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق اللقب التاسع له في البطولة الافريقية بعد ان حصد الفراعنة اخر لقب لهم عام 2010 في البطولة التي اقيمت بدولة غانا، خاصة وأن البطولة تقام في مصر والتي من المتوقع ان تشهد اقبال جماهيري كبير من المصريين الذين دائما ما يساندون منتخب بلادهم.

وتقام البطولة على ثماني ملاعب هما ستاد القاهرة الدولي وستاد الاسكندرية وملعب 30 يونيو وملعب حرس الحدود وملعب الجيش المصري وستاد السويس وملعب الاسماعيلية وملعب بورسعيد، كما يمكن لجميع المواطنين حجز التذاكر إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب للمنافذ وذلك تسهيلا على الجماهير ولمنع الازدحام.