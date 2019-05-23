تردد قناة تايم سبورت الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 مجاناً

في إطار الحفاظ على حق الشعب المصري في مشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي ستنطلق على أرض مصر في يوم 21 من شهر يونيو القادم، تم الإعلان عن انطلاق بث قناة تايم سبورت والتي ستُذيع مباريات كأس الأمم الأفريقية على نسختها الأرضية.

قناة تايم سبورت time sports

تُعد قناة تايم سبورتس بمثابة ثمرة تعاون بين إعلام المصريين و الهيئة الوطنية للإعلام وتضم نخبة من كبار نجوم الإعلام الرياضي في مصر على رأسهم أحمد شوبير، سيف زاهر، عماد متعب، حازم إمام، حسني عبد ربه، حسن شحاته… وغيرهم من قامات التحليل الفني والتعليق الرياضي في مصر.

وتقوم القناة بنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 وكواليس المبارايات داخل الملعب أو من خلال التغطيات المختلفة، وتهدف الي إسعاد الشعب المصري والحفاظ على حقه كمشجع للمنتخب الوطني في مشاهدة مبارياته ومباريات البطولة التي تقام على أرضه.

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2019

يمكنك إستقبال القناة عن طريق الترددات الأرضية أو من خلال التردد الخاص بالقمر الصناعي النايل سات عن طريق الترددات التالية

القناة الأرضية من خلال الحيز الأرضي UHF 32

القمر الصناعي نايل سات التردد 11449 الإستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500

من خلال القناة الفضائية تستطيع متابعة كافة التعليمات والخطوات التي تمكنك من إستقبال القناة الأرضية بسهولة.

سيتم بث القناة يوم السبت الموافق 25 مايو 2019.