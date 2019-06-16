تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر اليوم

يعتبر تردد قناة تايم سبورت من أهم الترددات التي يبحث عنها الرياضيون الذين يرغبون في معرفة القنوات الناقلة لأمم افريقيا ولذلك في الموضوع التالي سنكتب بشكل مفصّل عن شبكة القنوات التلفزيونية تايم سبورت وعن ترددها بصورة كاملة لأنها قناة مهمة جدًا في عالم الرياضية، وهي من القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم ومتخصصة فقط في الرياضة وستقوم بإذاعة جميع مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 ويمكنك استقبالها إذا ما كان لديك هوائي يلتقط اشارة قمر النايل سات.

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات بطولة الأمم الإفريقية

بدأ توافر تردد قناة تايم سبورت الناقلة للمباريات الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية في البث الرقمي والبث الفضائي من يوم 25 مايو 2019 وهو كالتالي:

اسم القناة الناقلة لمباريات الأمم الافريقية قناة تايم سبورت تردد قناة تايم سبورت 11449 على القمر الاصطناعي نايل سات استقطاب قناة تايم سبورت استقطابه افقي الاستقطاب

سعر اريال استقبال تردد قناة تايم سبورت الرياضية

يمكنك أن تشتري الهوائي ( اريال) لاستقبال تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات الامم الافريقية وليس بالضرورة جهاز استقطاب، وهناك نوعان من الهوائي هوائي داخلي، أو هوائي خارجي، ويحدده الجودة التي ترغب في مشاهدة فيها قناة تايم سبورت والمكان الذي ستضع فيه الهوائي، ولو كنت تسكن في منزل به شبكة قوية ومفتوح فتحتاج هوائي ( اريال ) داخلي) والعكس صحيح لو كان المكان سكني مزدحم بالمباني فكل ما ستحتاجه هو هوائي خارجي ( اريال خارجي)، وسعر الهوائي الداخلي هو ثلاثمائة جنيه مصري، أم الهوائي الخارجي فيبلغ سعره 600 جنيه مصري.

ولابد من التفريق ما بين تردد قنوات ON وكذلك تردد قنوات on SPORT المصرية وتردد قناة تايم سبورت فهما قناتين مختلفتين بشكل كامل.

تردد قناة أون سبورت 2019

لو كنت تبحث أيضًا عن تردد قناة أون سبورت آخر تحديث لعام 2019 فإننا نعرض على حضراتكم م تردد قناة أون سبورت الأن ويرجى المعرفة أن التردد الحالي يعرض القناة بصيغة HD لضمان جودة ممتازة للمتفرجين فى الجدول التالى :