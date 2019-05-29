تردد قناة تايم سبورت على النايل سات

سوف نعرض لكم طريقة تشغيل قناة Time Sport التي يبحث عشاق الكرة في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات بطولة كاس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 13 يوليو المقبل، ونقدم لكم في السطور القادمة تردد قناة تايم سبورت الجديدة التي تم إطلاقها مخصصاً لتغطية البطولة وتبث القناة عبر قمر نايل سات الصناعي لكل مشاهدة البطولة من داخل الأراضي المصرية وخارجها حيث تمتلك مصر حقوق بث وإذاعة المباريات باعتبارها صاحب الأرض والجمهور وسوف تقام المباريات في أربع محافظات داخل أنحاء الجمهورية وهما محافظة القاهرة والسويس والإسكندرية والاسماعيلية.

يستطيع أي شخص مشاهدة القناة على التردد الأرضي يجب استقبال بث القناة بشكل مباشر من خلال التليفزيون بدلا من الريسيفر، ونعرض في السطور التالية خطوة بخطوة كيفية استقبال القناة الأرضية بجودة عالية على جهاز التليفزيون مهما كان نوعه..

حيث يمكن التقاط الصورة بجودة HD من خلال الحصول على جهاز يحول الإشارة من “أنالوج” إلى “ديجيتال”، ويتم توصيل الإريال به، ليخرج منه كابل ثلاثى “أحمر- أصفر -أبيض”، ويتم توصيلها بالتليفزيون.

الشاشات الحديثة

– يحتاج المستخدم للحصول على جهاز تحويل “أنالوج” إلى “ديجيتال”، يكون متصلا به الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ “UHF Antenna”، حيث سيخرج من هذا الجهاز وصلة HDMI يمكن توصيلها بالتليفزيون.

– إذا كان التليفزيون يدعم التحويل المباشر من “أنالوج” إلى “ديجيتال” دون جهاز خارجى سيحتاج المستخدم أيضا لوجود الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ “UHF Antenna”، ويتم توصيله بالتليفزيون أيضا.

طريقة تشغيل قناة Time Sport

إذا كانت الشاشة تدعم استقبال البث الأرضى الرقمى

– قم بتركيب الهوائي الأرضي“الأريال”، وتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.

– وصل الكابل الخاص بالأريال في المدخل المخصص له بالشاشة RF.

– ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة للبحث عن الإرسال الأرضى الرقمى.

– بعد الانتهاء من البحث تحفظ القناة التي استقبلتها.

– تركيب الهوائي الأرضي “الأريال” وتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.

– توصيل الكابل الخاص بالأريال فى المدخل المخصص له بجهاز الاستقبال RF

– وصل جهاز الاستقبال بالشاشة أو بالتليفزيون العادي عبر كابل ثلاثى أو كابل HDMI

– ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتلفزيون أو الشاشة، للبحث عن الإرسال الأرضي الرقمي.

– عقب انتهاء البحث، واحفظ القناة التي استقبلتها.

تردد قناة تايم سبورت على نايل سات

يذكر أن قناة تايم سبورت Time sport ستكون متاحة بدقة عالية على أجهزة التليفزيون الأرضي عبر تردد UHF 32 لمستخدمي الإريال العادي وبدقة عالية كما تبث القناة عبر قمر نايل سات الصناعي من خلال هذا التردد:

معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التردد القمر 27500 5/6 11449 H نايل سات

حيث يشمل البث استوديوهات تحليلية للمباريات تضم نخبه من مشاهير وخبراء كرة القدم في مصر.