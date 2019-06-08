بالفيديو طريقة ضبط تردد قناة تايم سبورت الأرضي وعلى نايل سات لمشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية

بعد أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تولي مصر تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بدأت الحكومة المصرية واتحاد الكرة في تشكيل لجنة اسند إليها تنظيم البطولة، وعلى الفور بدأت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية في اتخاذ العديد والعديد من الإجراءات والتجهيزات الخاصة بالبطولة، وكان من أبرز ما أعلنته اللجنة هوا إطلاق تردد قناة تايم سبورت المجانية المفتوحة لنقل جميع مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية على الهواء مباشرة عليها، وبمجرد انطلاق قناة تايم سبورت تهافت كل محبي وعشاق كرة القدم في مصر علي البحث عنها خصوصا بعد إطلاق الإعلان الترويجي لقناة تايم سبورت الذي تضمن عدد كبير جدا من نجوم الإعلام الرياضي ونجوم كرة القدم في مصر.

في هذا المقال سنتناول بالتفصيل توضيح تردد قناة تايم سبورت المفتوحة على نايل سات لمشاهدة مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، كما سنعرض على حضراتكم كيفية وطريقة استقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضي للتمتع بكل برامج القناة والاستوديوهات التحليلية المقدمة عليها.

تردد قناة تايم سبورت 2019

انطلق البث التجريبي لقناة تايم سبورت فعليا منذ عدة أيام لتقدم القناة مجموعة من البرامج حول بطولة كأس الأمم الإفريقية قبل انطلاقها، ويمكنكم متابعينا استقبال تردد قناة تايم سبورت على نايل سات عبر البيانات الموضحة فيما يلي

تردد القناة 11449 القطبية أفقي الترميز 27500 معامل التصويب 3/4 القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة تايم سبورت الأرضي

طبقا لما يقضي به الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تمتلك الدولة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية الحق في نقل وإذاعة جميع مباريات البطولة مجانا عبر البث الأرض، ولهذا الأمر تم الإعلان عن إطلاق تردد قناة تايم سبورت الأرضي بجانب التردد السابق توضيحه على نايل سات، حيث سيتم إذاعة واستقبال جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر التردد الأرضي للقناة على الهواء مباشرة، ويمكنكم استقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضي عبر الحيز UHF 32، إلا أن التساؤل الذي يثار في هذا الشأن هوا كيفية استقبال التردد الأرضي للقناة وذلك لندرة أجهزة الاستقبال التي تعمل على الترددات الرقمية أو الأرضية في الوقت الحال، وللإجابة على هذا الأمر تستعرض سويا فيما يلي أفضل الطرق لاستقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضي بأفضل صورة.

كيفية ضبط تردد قناة تايم سبورت الأرضي

قديما كان استقبال الترددات الأرضية يتم عن طريق جهاز الأريال أو ما يعرف باسم جهاز الاستقبال الهوائي، إلا أنة مع انتشار الأقمار الصناعية وانتشار البث الفضائي تلاشت بعض الشيء فكرة استقبال الترددات الأرضية للقنوات، إلا أن الأمر مازال على ما كان علية في السابق حيث يلزم لاستقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضي استخدام جهاز الاستقبال الهوائي، ثم بعد ذلك توصيل الكابل الخاص به بمدخل الـ RF الموجود خلف شاشة التلفاز، وفي حال عدم تواجد هذا المدخل أو عدم دعم شاشة التليفزيون لخاصية البث الأرضي لابد من الاستعانة بجهاز تحويل البث الرقمي إلى بث ديجيتال ثم استخدام مدخل HDMI الموجود بكافة الشاشات الحديثة، ومن خلال الفيديو التالي يمكنكم متابعينا التعرف بالتفصيل على خطوات ضبط تردد قناة تايم سبورت الأرضي على الشاشات الداعمة وغير الداعمة لخاصية البث الأرضي.

يجب التنويه هنا إلى أن استقبال تردد قناة تايم سبورت عبر جهاز تحويل البث الرقمي هوا أفضل الوسائل للتمتع بصورة عالية الجودة أثناء المباريات، حيث أن استقبال ترددات قناة تايم سبورت عبر البث الأرضي مباشرة بدون جهاز التحويل تعطي صورة ليست واضحة بشكل كافي.

بطولة كأس الأمم الإفريقية

تنطلق النسخة الثانية والثلاثون من بطولة كأس الأمم الافريقية 2019 في مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو من هذا العام، البطولة الإفريقية التي تلعب كل عامين تلعب للمرة الأولى بمشاركة أربعة وعشرون منتخب كما تقام أيضا البطولة في شهر يونيو بدلا من شهر يناير من كل عام، جدير بالذكر أن بكولة كأس الأمم الإفريقية 2019 كانت في الأصل من تنظيم الكاميرون إلا أن الاتحاد الكاميروني تأخر في تسليم البنية التحتية اللازمة للبطولة للاتحاد الإفريقي وعلى الفور سعى الCAF لسحب مهمة تنفيذ البطولة من الكاميرون، وفتح باب التقدم لمن يرغب في تنظيم البطولة وتقدمت كلا من جنوب إفريقيا ومصر واسند تنظيم البطولة لمصر في نهاية الأمر، وكما ذكرنا في السابق فأنة يمكن لكل المقيمين في مصر مشاهدة جميع مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية عبر تردد قناة تايم سبورت الأرضي السابق توضيحه.

بهذا متابعينا الكرام نكون ق عرضنا عليكن بالتفصيل بيان تردد قناة تايم سبورت الفضائي على نايل سات مع عرض طريقة استقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضي بالفيديو، تابعونا للتعرف على أخر أخبار بطولة كأس الأمم الإفريقية وأخر أخبار منتخب مصر