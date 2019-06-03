تردد قناة تايم سبورت time sport عبر نايل سات وكيفية استقبال القناة الأرضية على جهاز التليفزيون

تردد قناة تايم سبورت أصبحت من أكثر الترددات بحثا للقنوات الرياضية وعشاق الساحرة المستديرة في مصر والقارة الإفريقية و قامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالإعلان عن إطلاق قناة تايم سبورت لتكون المنصة الإعلامية الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا مجانا والتي سوف تنطلق في مصر يوم 21 من الشهر الحالي حتى 19 يوليو القادم, وسيشارك في البطولة 24 فريق لأول مرة بدلاً من مشاركة 16 فريق،تايم سبورت هي قناة مصرية فضائية وأرضية تم إنطلاقها حديثا في 25 مايو 2019 أنشأت القناة بالتعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة إعلام المصريين وذلك بهدف التطوير وتقديم محتوى أفضل على شاشات التليفزيون المصري.

تردد قناة تايم سبورت.

حيث صرح تامر مرسي رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين بأن القناة ستكون إضافة قوية وممتعة على مستوى الشكل والمحتوى الرياضي وذلك من خلال فريق عمل كبير يضم مجموعة من ألمع نجوم الإعلام الرياضي من أجل تغطية مميزة على المستوى الرياضي سواء من داخل الملعب او كواليس المباريات أو التغطيات المختلفة من بينهم الكابتن أحمد شوبير و الكابتن سيف زاهر والكابتن تامر صقر، وايضا الكابتن حسن شحاته وطه إسماعيل وحازم إمام ولمعرفة ضبط القناة و الوصول إليها من أجل مشاهدة مباريات الأمم الأفريقية ابتع الخطوات التالية

كيفية ضبط تردد قناة تايم سبورت الأرضي

اولا مشاهدة المباريات من خلال التلفزيون العادي يمكن التقاط البث عن طريق الإريال التقليدي القديم من خلال وضعه أعلى التلفاز ولكن ستكون الإشارة ضعيفة ولكن يمكن إلتقاط الصورة بجودة عالية إتش دي وذلك عن طريق جهاز يحول الإشارة من “أنالوج” إلى “ديجيتال” وذلك من خلال جهاز معين يتم توصيل الإريال به، ويخرج منه كابل ثلاثي الألوان يتم توصيله بالجهاز.

ثانيا الشاشات الحديثة يمكن استقبال القناة على شاشة تدعم خاصية تحويل الإشارة من أنالوج إلى ديجيتال وفي هذه الحالة لا يحتاج إلى جهاز تويل ولكنه يحتاج أيضاً لوجود إريال أعلى سطح المنزل ويتم توصيله بالتلفاز، وإذا كان لا يدع خاصية التحويل المباشر فهو يحتاج إلى جهاز تحويل يكون متصل بالإريال ويمكنكم إستقبال تردد قناة تايم سبورت من خلال الجدول التالي.