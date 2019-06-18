تردد قناة تايم سبورت 2019 Time Sport الناقلة لأمم إفريقيا على النايل سات مجانًا

يبدأ العد التنازلي ان لبدء بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام في جمهورية مصر العربية، ومن المقرر أن تبدأ البطولة من يوم الجمعة الموافق 21 من شهر يونيو 2019، وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 19 يوليو من الشهر القادم لنفس العام، وتأتي البطولة في ظل مشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة، وذلك بدلاً من النظام السابق الذى كان يقام بمشاركة 16 فريق فقط، ومن هنا يزداد بحث الجماهير حول تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

تردد قناة تايم سبورت 2019

من الجدير بالذكر أن قناة Time sport قد بدأت فى بث وإذاعة مختلف الاستعدادات التي يقوم بها منتخب مصر في الوقت الحالي، من أجل الاستعداد إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية، فتعمل القناة حاليًا على تغطية كافة الأخبار التي تتعلق بالمنتخب المصري، وليس منتخب مصر فقط، بل تحرص القناة على تغطية جميع أخبار المنتخبات الأخرى، من تدريبات وأخبار مختلفة، تتعلق باللاعبين والمدربين.

ويذكر أن قناة تايم سبورت هي قناة حديثة قد تم البدء في بثها بالتزامن مع بدء استعدادات بطولة الأمم الإفريقية، وقد جاءت القناة فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة “إعلام المصريين” والهيئة الوطنية للإعلام، بهدف عمل نقلة نوعية في المحتوى الرياضي الذي يتم بثه وإذاعته على الساحة الإعلامية الرياضية.

بث قناة Time Sport على الأرضي

كما يتمكن المستخدم من استقبال قناة تايم سبورت Time sport على أجهزة التليفزيون الأرضي،فمن المقرر أن تكون متاحة بدقة عالية على التليفزيون الأرضي، ويتم ذلك من خلال تردد UHF 32، في حالة مستخدمي الإريال العادي.

كما تجدر الإشارة إلى كون قناة تايم سبورت تضم مجموعة من النخبة الموجودين على الساحة الرياضية، سواء كان ذلك محللين كروين، أو معلقين على المباريات، أو حتى المراسلين والتقنيين القائمين على ذلك، والذي يأتي من ضمنهم كل من: كابتن أحمد شوبير، كابتن عماد متعب، واللاعب السابق لنادي الزمالك حازم إمام، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من نجوم الساحة الرياضية.

تردد قناة تايم سبورت على النايل سات