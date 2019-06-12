نقدم لكم تردد قناة تايم سبورت Time sport علي نايل سات، حيث يبحث الكثير عن تردد قناة تايم سبورت Time sport; لأنها هي القناة التي في انتظارها كثير من مشاهدين كرة القدم خاصة في مصر خلال الفترة القادمة وذلك لمشاهدة مبارايات كأس الأمم الافريقية، حيث تُذاع مبارايات كأس الامم الافريقية علي قناة تايم سبورت Time sport، ويصعب علي الكثير تشغيل القناة، أو تثبيت القناة علي القمر الصناعي الخاص به، لذلك سوف يقدم موقعنا “كلمة” طريقة استقبال قناة تايم سبورت Time sport علي التردد الأرضي.

تردد قناة تايم سبورت Time sport

اُعلن بأن قناة تايم سبورت Time sport سوف تكون متوفرة في البث الرقمي، وسوف تكون متوفرة أيضاً علي البث الفضائي بدءً من يوم 25 مايو 2019، وإليكم تردد قناة تايم سبورت Time sport علي النايل سات.

اسم القناة القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز التردد تايم سبورت Time sport النايل سات أفقي 27500 11449

وبذلك نكون قدمنا تردد قناة نايل سبورت علي القمر الصناعي نايل سات.

سعر الإريال لإستقبال قناة تايم سبورت time sport علي الأرضي

وضح الكثير من العاملين بمجال الريسيفرات والدش، بأن قناة تايم سبورت Time sport يمكن استقبالها علي التردد الأرضي، وذلك من خلال وصلة إريال فقط، ويوجد نوعين من الإريال: إريال داخلي وأخر خارجي، ويتوقف شراء أياً من النوعين علي جودة الإشارة في منطقتك، حيث الإريال الداخلي يمكنك تشغيله اذا كانت الاشاره قوية في منطقتك، بينما الإريال الخارجي يمكنك تشغيله اذا كانت الاشارة ضعيفه لديك، حيث يستطيع الإريال الخارجي البحث عن الاشارة بقوة، وأشار العاملين بالدش بأن سعر الإريال الدخلي سعرة 300 جنية فقط، بينما الإريال الخارجي سعرة 600 جنية.

الأدوات التي تحتاجها لإستقبال قناة تايم سبورت Time sport

لمشاهدة قناة تايم سبورت Time sport علي التردد الأرضي، تابع الخطوات الآتية:

قم بشراء إريال من المحلات المُختصة للدش

قم بتركيبة أعلي المنزل

ثم قم بتشغيل البحث الآلي علي التليفزيون، وليس علي جهاز الإستقبال.

سوف تجد قناة تايم سبورت Time sport ظهرت بجانب القناة الأولي المعروفة بالقناة الأولي والثانية الأرضية.

طريقة استقبال قناة تايم سبوت Time sport علي التردد الأرضي

أعلن قناة تايم سبورت Time sport عن أنها سوف تقوم ببث مبارايات الأمم الإفريقية، ولا يعلم الكثير كيفية استقبال قناة تايم سبورت علي التردد الأرضي، وهذا ما نعرضة اليكم الأن.

في البداية قم بغلق جهاز الإستقبال.

قم بالذهاب الي محل مُختص للدش واشتري وصلة القنوات الأرضية، وهناك بديل لشراء هذة الوصلة وهو شواحن أجهزة نوكيا القديمة، حيث يمكن استخدامها بدلاً من وصلة القنوات الأرضية.

قم بوضع الطرف الرفيع بالجاك خلف التليفزيون.

قم بالبحث عن تردد UHF، أو التردد VHF.

بعد البحث عن القنوات، قم بحفظ القنوات التي ظهرت لك، وفي حالة عدم ظهور قنوات تأكد أن التليفزيون به إريال داخلي، وإن لم يكن بالتليفزيون إريال قم بشراء إريال من المحلات المختصة بذلك كما وضحنا.

ملحوظة: التليفزيونات الحديثة بها إريال داخلي.

قناة تايم سبورت لن تذيع المبارايات علي التردد الفضائي

كشف بعض الأشخاص التابعون لقناة تايم سبورت Time sport بأن القناة لن تذيع مبارايات البطولة الافريقية فقط، بل تذيع المباراة وتحليل المباراة وكواليس المباراة، وأيضاً بطولة أمم فريقيا سوف يتم اذاعتها بالكامل علي التردد الأرضي للتليفزيون المصري.

إذاعة مبارايات كأس الأمم الأفريقية علي قناة تايم سبورت Time sport

اقتربنا من مبارايات كأس الأمم الإفريقية التي سوف تكون ممتلئة بالإثارة والتشويق والمتعة، وأعلنت ادارة قناة تايم سبورت Time sport بأنة سيتم بث مبارايات هذة البطولة بالكامل عليها بداية من يوم 25 مايو القادم، وتم الإعلان عن أن موقع تذكرتي تستطيع من خلالة حجز تذاكر لمبارايات بطولة الأمم الأفريقية.

تايم سبورت Time sport تذيع اولي مبارايات مصر الودية أمام تنزانيا

تواجة مصر نظيرتها تنزانيا، يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2019، في تمام الساعة 9.00 مساءً بتوقيت مصر، في مباراة ودية استعداداً لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وتشهد القائمة النهائية لمنتخب مصر وجود 23 لاعب وهم:

محمد صلاح، عبد الله السعيد، أحمد المحمدي، وليد سليمان، أحمد علي، محمد النني، عمر جابر، أحمد حجازي، احمد الشناوي، مروان محسن، أحمد حسن “كوكا”، طارق حامد، محمود حسن تريزيجية، علي محمد عزال، أيمن أشرف، عمرو وردة، محمد الشناوي، محمود حمدي الونش، أحمد أيمن منصور، باهر المحمدي، محمود جنش، محمود علاء، نبيل جنش.

وسوف يواجة منتخب مصر ثاني ودية له أمام منتخب غينيا، وذلك يوم 16 يونيو 2019، وذلك في اطار الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية.